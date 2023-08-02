Олена Зеленська на Конференції послів: Нині кожен із нас – амбасадор України й захисник її інтересів

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Конференції послів 2023 року. Традиційно Конференцію проводять наприкінці грудня, однак цьогоріч за дорученням Президента України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скликав її раніше. Українські посли зібралися на зустріч із керівництвом держави для обговорення ключових завдань зовнішньої політики України.

Мета – провести стратегічну сесію з українськими дипломатами перед початком політичного сезону в країнах їхнього перебування та міжнародних організаціях, визначити кроки задля втілення першочергових завдань із просування інтересів України та працювати над їх реалізацією максимально ефективно.

Конференція послів 2023 року відбулася під гаслом «Перемога понад усе!».

У заході взяли участь Глава держави та міністр закордонних справ України. Під час Конференції послів відбулися окремі тематичні сесії за участю керівника Офісу Президента, першої леді, Голови Верховної Ради, Прем'єр-міністра, секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Виступаючи перед послами, дружина Президента подякувала їм за співпрацю, зокрема у підготовці третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться в Україні у вересні.

«Новий саміт присвячено ментальному здоров’ю. Ідеться не лише про Україну, а й про світ. Окрім війни, світ сьогодні переживає багато випробувань, які визначають майбутнє людства: це й відновлення після пандемії, природні катаклізми (землетруси в Туреччині та Сирії), стрімкі кліматичні зміни. Кризи не мають кордонів – завжди повторюю це зарубіжним партнерам. Україна сьогодні стала прикладом багато в чому. Найперше, звісно, в захисті людяності та демократії. Але ми можемо стати й прикладом відновлення, насамперед ментального. Бо лише з життєстійким суспільством можливе майбутнє взагалі», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді також акцентувала на важливості взаємодії посольств України та Olena Zelenska Foundation. Фундація з моменту заснування сфокусована на трьох важливих напрямах: гуманітарна допомога, освіта, охорона здоров’я. З допомогою представництв України фундація залучає для цього кошти іноземних меценатів.

Дружина Президента наголосила, що завдяки співпраці з посольствами України в Данії та Ізраїлі цьогоріч фундація вперше організувала літній відпочинок у Карпатах для понад 1600 дітей та їхніх батьків-вихователів. Також спільно з диппредставництвами України в Німеччині, Албанії та Канаді було надано гуманітарну допомогу жителям деокупованої Херсонщини та внутрішньо переміщеним особам.

А завдяки спільній роботі з українськими дипломатичними місіями в Об’єднаних Арабських Еміратах та Австралії розпочато спорудження нових будинків для багатодітних прийомних родин, які втратили житло.

Крім того, за сприяння українських дипломатів у США та Республіці Корея передано 39 тис. ноутбуків учителям.

Також зібрано кошти на відновлення операційних блоків у зруйнованій російськими окупантами лікарні м. Ізюма. У цьому допомогли посольства України у Франції та Данії.

«За рік ми зробили багато. Попереду в нас не менш важливі завдання та проекти. Я закликаю всіх вас діяти, використовувати кожну можливість розповідати про Україну та фундацію зокрема. Все це врятує життя. Багато життів. І підвищить якість цього життя, життєстійкість українців. Ту саму ментальну витривалість, яка так необхідна для перемоги і про яку говоритимемо на Саміті», – акцентувала перша леді.

Вона також відзначила проекти культурної дипломатії, які реалізує у співпраці з дипмісіями України в різних державах.

«Ми відкрили вже 67 українських аудіогідів у провідних музеях та пам’ятках 42 країн світу, і українізація видатних пам’яток триває. Тут хочу відзначити роботу Посольства України в Нідерландах. Після тривалих переговорів досягнуто домовленості з Музеєм Ван Гога в Амстердамі. Його знаменитим соняшникам дуже личитиме українська, бо для нашої країни це теж символічний образ», – сказала вона.

Олена Зеленська наголосила, що нині кожен українець є амбасадором своєї держави та захисником її інтересів.