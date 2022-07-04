Олена Зеленська на конференції в Лугано анонсувала другий Саміт перших леді та джентльменів

Дружина Президента України Олена Зеленська 23 липня поточного року проведе другий Саміт перших леді та джентльменів. Про це вона повідомила під час онлайн-виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України, що триває в Лугано (Швейцарія).

«Дуже часто, говорячи про відбудову, мають на увазі повоєнне відновлення будівель, інфраструктури та економіки. Це, без сумніву, важливо. Але будь-які дискусії про післявоєнне відновлення України не мають сенсу, якщо вони не ставлять на перше місце відновлення морального й фізичного здоров’я людей», – заявила Олена Зеленська.

Центральною темою заходу стане людина, людський капітал. За офіційною статистикою, зараз в Україні зареєстровано понад вісім мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Іще шість мільйонів вимушено переїхали за кордон.

«На Саміті ми обговоримо, яке повоєнне майбутнє України та світу на нас чекає. Як державі інвестувати в людей, щоб це давало поштовх до розвитку країни. Думаю, ця розмова буде корисною всьому світові. Адже після 24 лютого не тільки Україна – весь світ змінився. Він не буде таким, як до російського вторгнення. І досвід України в подоланні кризи, спричиненої війною, має допомогти боротися з подібними чи іншими кризами, яких, на жаль, у світі не стає менше», – зазначила Олена Зеленська.

Нагадаємо, перший київський Саміт перших леді та джентльменів відбувся 23 серпня минулого року в Києві з ініціативи Олени Зеленської. Тоді в українській столиці зібралися гості з усього світу. До заходу приєднались одинадцять перших леді з різних країн. Торік основною темою обговорення була постковідна реальність. Кожен учасник ділився напрацюваннями, які допомогли їхнім країнам долати наслідки пандемії. На саміті також виступили запрошені спікери: Сахра Карімі, Робін Райт та Нассім Ніколас Талеб.

Довідка. 4-5 липня Швейцарія спільно з нашою країною проводять Міжнародну конференцію з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC 2022) в місті Лугано. Першочергово було заплановано організувати V Міжнародну конференцію з питань реформ в Україні, присвячену прогресу та пріоритетам перетворень. Після початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави 24 лютого 2022 року Україна та Швейцарія вирішили продовжити організацію конференції, сфокусувавши увагу на більш пріоритетній у поточній ситуації темі. Тож захід у Лугано було перейменовано на Конференцію з питань відновлення України та присвячено питанням повоєнної відбудови.

Серед учасників Ukraine Recovery Conference – понад 20 міжнародних організацій та 40 держав, Президент України Володимир Зеленський (онлайн), Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представники Офісу Глави держави, уряду, парламенту, бізнесу, громадянського суспільства, українських та міжнародних медіа.