Олена Зеленська на різдвяних читаннях в «Охматдиті»: Бажаю всім віднайти власні ключі сили – надійні та невичерпні

Перша леді України Олена Зеленська провела традиційні різдвяні читання в дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Це вже треті з 2021 року читання з чаюванням, які відбуваються в закладі за участю дружини Президента.

Мета заходу – створення кола підтримки, святкового настрою та домашнього затишку для дітей, які лікуються в «Охматдиті». Щоразу для зустрічі перша леді обирає книжку, яка мотивує та може зацікавити і дітей, і дорослих.

Цього разу було обрано книгу української психологині й письменниці Світлани Ройз «Ключі сили». Вона присвячена темі емоцій та їхньому усвідомленому проживанню дітьми. Як упоратися, скажімо, зі страхом темряви? Як дитина може виявляти свою злість, щоб не поводитися агресивно й водночас не придушувати емоцію всередині? Чому ми сумуємо й чи можна заприятелювати з печаллю? Яким чином сила провини може перетворитися на відповідальність? І чому насправді так важливо отримати силу, яку дає радість? Як навчитися радіти і як радість заряджає нас, немов батарейка?

«Уже вдруге проводимо зустрічі на тлі ворожого вторгнення й боротьби нашої країни за життя. Але тим цінніша можливість зібратися зимового вечора разом, щоб почитати щось, що дасть сили жити й боротися далі. Це також мета і Всеукраїнської програми ментального здоров’я, тож сьогоднішня книга з психологічними порадами в ігровій формі справді може допомогти багатьом дітям і навіть дорослим», – зазначила Олена Зеленська.

Учасниками читання та чаювання цього року стали пацієнти відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ «Охматдит». Разом з Olena Zelenska Foundation і партнерами ініціативи «Різдво на порозі» перша леді передала подарунки дітям, які лікуються в «Охматдиті». Вона подякувала за співпрацю H&M, Lego Foundation, Українській федерації банків продовольства, посольствам України у Швеції та Данії.

«Нехай же в усіх українців вистачить снаги, щоб перемагати всі виклики. Бажаю всім віднайти власні ключі сили – надійні та невичерпні», – підсумувала дружина Президента.

