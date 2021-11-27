Олена Зеленська на відкритті Тижня інклюзивності та різноманіття на платформі Danone Ukraine: Можливості для кожного – це можливості для всіх

Перша леді України Олена Зеленська відкрила Тиждень інклюзивності та різноманіття на платформі Danone Ukraine. У заході взяли участь представники спільноти «Бізнес без бар’єрів», яку дружина Президента започаткувала рік тому. Нині до неї входить понад 20 провідних міжнародних та українських компаній.

Їхня мета – усунення бар’єрів у бізнесі, створення умов для працевлаштування й комфортної роботи людей з інвалідністю, громадян різного віку та статі.

У форматі живої панельної дискусії учасники спільноти «Бізнес без бар'єрів» поділилися останніми досягненнями у впровадженні найкращих практик безбар'єрності у своїх компаніях.

«Будь-який бізнес – великий чи малий – це соціальний організм. Він безпосередньо впливає на соціальну атмосферу у країні – задоволеність громадян рівнем і способом життя. Тож в інтересах країни – створювати умови, щоб бізнес був відповідальним корпоративним громадянином. Щоб він розумів свій внесок у соціальні зміни. Завдання держави – поставити загальні цілі, визначити пріоритети для того, щоб робити важливі речі спільно. І безбар’єрність – одна з таких великих цілей. Адже можливості для кожного – це можливості для всіх!» – наголосила Олена Зеленська.

Усі озвучені поради та практики компаній-учасниць увійдуть у сформовану під час заходу збірку настанов «Перші кроки до безбар'єрного бізнесу».

Експерти компаній сподіваються, що вона стане зручним провідником та орієнтиром для тих підприємців та організацій, які лише починають замислюватися над безбар’єрністю.

Також ознайомитися з прикладами впровадження безбар’єрності можна на порталі «Дія. Бізнес» у розділі, присвяченому спільноті «Бізнес без бар’єрів». Його створили Міністерство цифрової трансформації та ГО «Безбар’єрність».