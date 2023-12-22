Олена Зеленська на врученні відзнаки МЗС: Сьогодні амбасадором України може бути кожен

Перша леді України Олена Зеленська отримала відзнаку Міністерства закордонних справ «Почесний амбасадор 2023. Справа заради перемоги».

Церемонію провели у день працівників і працівниць дипломатичної служби на знак подяки українським та іноземним громадянам, які зробили вагомий внесок у просування України на міжнародній арені.

Такий захід вдячності відбувся вперше в історії української дипломатії. Почесними амбасадорами стали люди, які, використовуючи свій досвід, авторитет і професійні знання, сприяли зміцненню підтримки та позитивного іміджу нашої країни у світі. Олена Зеленська отримала спеціальну відзнаку з рук міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

«Для мене честь бути серед вас. Пишаюся кожним і кожною в цьому залі.

Бути амбасадором України сьогодні означає бути амбасадором демократії та правди. Амбасадором небаченої стійкості та сміливості. Це велика відповідальність. Роль дипломатії в нинішній війні, зокрема дипломатії культурної, наукової, цифрової, як ми бачимо із сьогоднішніх номінацій, величезна», – сказала дружина Президента.

Вона наголосила, що бути амбасадором України зараз означає також відвойовувати вкрадену Росією ідентичність.

«Тому так важливо, що ми послідовно повертаємо собі українських митців, яких присвоїла імперія. Щоб і вони були нарешті українськими амбасадорами у провідних музеях і культурних спільнотах. Наша мова теж є нашим амбасадором, і коли ми з нашими дипломатами відкриваємо черговий аудіогід в історичній памʼятці чи музеї за кордоном, то теж керуємося не лише бажанням створити зручний сервіс. Ми хочемо, щоб українська мова звучала всюди, де є українці», – зазначила Олена Зеленська.

Нагородження почесних амбасадорів України відбувалося за основними напрямами публічної дипломатії: культурна, економічна, експертна, кулінарна, науково-освітня, спортивна та цифрова дипломатія, а також у номінаціях «Український бренд» та «Справа життя». Переможцями стали:

Тарас Тополя, почесний амбасадор України у сфері культурної дипломатії;

Укрзалізниця, почесний амбасадор України у сфері економічної дипломатії;

експертна мережа Кримської платформи, почесний амбасадор України у сфері експертної дипломатії;

Євген Клопотенко, почесний амбасадор України у сфері кулінарної дипломатії;

STEM is Fem, почесний амбасадор України у сфері науково-освітньої дипломатії;

збірна України на Invictus Games, почесний амбасадор України у сфері спортивної дипломатії;

OSAVUL, почесний амбасадор України у сфері цифрової дипломатії;

Ruslan Baginskiy, почесний амбасадор – український бренд;

Джеймс Мейс (посмертно), почесний амбасадор України – справа життя.

Загалом у заході вдячності взяли участь представники державного сектору, військовослужбовці, ветерани, активісти, спортсмени, зокрема представники збірної України на «Іграх нескорених», діячі креативної сфери, медійники.

«Сьогодні я хотіла б сказати про те, що амбасадором України можна бути незалежно від офіційної посади. Це справді до снаги кожному. Можна бути амбасадором, розмовляючи українською за кордоном. Можна бути амбасадором, просто щоденно нагадуючи людям, що війна в Україні триває, страждання тривають і підтримка потрібна така ж, як і на початку повномасштабного вторгнення. Якщо не більша. Врешті-решт, бути амбасадором України – це поводитися гідно. Постійно пам’ятати, що до українців прикута увага всього світу», – переконана Олена Зеленська.

Вона звернулася до українців із закликом бути саме такими амбасадорами країни.

«Знайомлячись із кимось з-за кордону, уявіть: а раптом ви – єдиний українець, із яким ця людина спілкувалася. І якщо кожен із нас переконає бодай одну людину підтримати Україну у свій спосіб, ми отримаємо ще мільйони амбасадорів людяності та справедливості», – резюмувала перша леді.