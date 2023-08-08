Олена Зеленська на зустрічі з представниками IT-сектору: Ресурс кожної компанії – це люди, ресурс людини – внутрішній стан

Перша леді України Олена Зеленська на запрошення IT-компанії GlobalLogic розповіла про Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?».

У зустрічі, що відбулася в zoom-форматі, також взяли участь Оксана Збітнєва, голова громадської організації «Безбар'єрність» і керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України, та амбасадор Всеукраїнської програми ментального здоров’я, лікар-психотерапевт, автор книжок, засновник Центру здоров'я та розвитку «Коло сім'ї», директор Інституту психічного здоров'я Українського католицького університету й Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії Олег Романчук.

GlobalLogic – глобальна IT-компанія з головним офісом у Кремнієвій долині. Вона об’єднує майже 30 тис. інженерів у 21 країні світу. В Україні GlobalLogic входить до трійки найбільших IT-компаній. Близько 7 тис. українських інженерів GlobalLogic створюють цифрові продукти у ключових індустріях, як-от медицина, автомобільна промисловість, телеком, будівництво, медіа, фінанси, напівпровідники тощо. GlobalLogic відзначено як одну з найстійкіших компаній та найбільшого українського експортера у 2022 році (згідно з рейтингом Forbes).

Як зазначила Анна Щербакова, віце-президентка й операційна директорка GlobalLogic Україна, для колективу компанії було важливо поспілкуватися з першою леді як ініціаторкою Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», адже в GlobalLogic розуміють важливість ментального здоров’я як елемента ресурсності людини, її ідентичності та працездатності.

«Ресурс кожної компанії – це люди. Ресурс людини – внутрішній стан. Якщо вчасно допомогти собі подбати про свій стан, то у 80% випадків допомога профільних фахівців не потрібна. Всеукраїнська програма «Ти як?» якраз і покликана навчити українців основ самодопомоги. Бо чесність і відвертість із собою – основа ментального здоров’я», – наголосила Олена Зеленська.

«Тема ментального здоров’я перестає бути табуйованою. І це дуже важливо, бо це – про нашу працездатність, ресурсність і, зрештою, – про вплив на фізичне здоров’я також», – сказала Оксана Збітнєва.

На запитання працівників GlobalLogic відповів психотерапевт Олег Романчук. Зокрема, він обговорив з учасниками зустрічі, як побороти тривожність і безсоння через обстріли, як говорити з дітьми про війну, як працювати, допомагати країні й жити, не втрачаючи себе.

«Не треба плутати стійкість із терпінням. Стійкість – це не тортури, а якраз уміння вчасно їх розпізнати й припинити. Стійкість – це сила. Як її віднайти в собі та у світі – завжди підкаже програма «Ти як?» – наголосила дружина Президента.