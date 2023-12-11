Олена Зеленська на зустрічі зі спільнотою «Бізнес без бар’єрів»: Разом створюємо суспільство, де людина – головна цінність

Перша леді України Олена Зеленська в Києві провела підсумкову у 2023 році зустріч зі спільнотою «Бізнес без бар’єрів». У заході взяли участь керівники компаній, що входять до спільноти, а також перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та голова громадської організації «Безбар’єрність», керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України Оксана Збітнєва.

Спільнота «Бізнес без бар’єрів» була започаткована в листопаді 2020 року, коли десять українських і міжнародних компаній об’єдналися навколо ініціативи дружини Президента «Без бар’єрів» і задекларували підтримку цінностей безбар’єрності. Відтоді, як зазначила перша леді, спільнота розвивалася, не лише нарощуючи кількість, а й намагаючись створити ядро, яке формувало б тренди змін.

«У цей час наша спільнота зростала. Коли щось створюється під знаком якості, це завжди притягує однодумців. Це був надзвичайно непростий рік. Але водночас це рік, коли безбар’єрність із філософії ставала дією. Зі світобачення вона ще більше перетворилася на необхідність. Від доступності будинків, навколишніх просторів і послуг до нових підходів у працевлаштуванні, формуванні ветеранських політик. Ми маємо гідно зустрічати наших захисників і захисниць удома», – наголосила Олена Зеленська у виступі.

Вона навела дані соціологічного дослідження, яке показало, що більшість українців (71%) відчувають співчуття, коли зустрічають людину з інвалідністю, третина (34%) відчуває сум. Згідно з даними того ж дослідження, 50% громадян України все ще не бачать у своєму повсякденному житті людей з інвалідністю або бачать їх рідко.

«Це не означає, що люди з інвалідністю обирають спосіб життя «за лаштунками». Цей вибір за них роблять наші громадські будівлі, які досі недоступні. Вулиці, які досі не пристосовані до всіх своїх перехожих. Транспорт, далекий від ідеалу. Ставлення оточення, коли вказують пальцем чи принижують гідність допомогою, про яку людина не просила», – зазначила перша леді.

Вона акцентувала на необхідності правильної комунікації та взаємодії на шляху до безбар’єрності.

Під час зустрічі Олена Зеленська розповіла про флагманський проєкт, створений у межах ініціативи «Без бар’єрів», – новий розділ «Довідника безбар’єрності» «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія».

Він розповідає про взаємодію з людьми, які пережили війну. Як зауважила перша леді, цей проєкт – про комунікацію, засновану на повазі до гідності.

Розділ підготовлено Координаційним центром з психічного здоров'я за підтримки компанії Visa – учасниці спільноти «Бізнес без бар'єрів», у співпраці з експертами, неурядовими організаціями.

«Нам важливо створювати умови, щоб усі, хто хоче працювати, мали таку можливість. Адже це питання нашої економічної стійкості. Виключно завдяки коштам, які українці сплачують у вигляді податків, ми можемо підтримувати нашу армію. Для рівного доступу кожного до ринку праці ми осучаснюємо трудове законодавство, компенсуємо роботодавцям кошти за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, створюємо програми підтримки продуктивності на робочому місці. Все це сприяє рівності, інклюзивності та безбар’єрності на ринку праці», – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Фокусом зустрічі стала презентація проєктів-спільнодій, а також підбиття підсумків року для спільноти, зокрема представлення безбар’єрних кейсів, програм для збереження ментального здоров'я на робочому місці та плекання стійкості, політик компаній, спрямованих на комфортне повернення на робочі місця захисників і захисниць.

Так, компанія Visa підтримала вихід спеціального сезону подкасту «Простими словами», присвяченого ментальному здоров’ю під час війни, слухачами якого стали понад 1 млн 140 тис. українців. Компанія також підтримала тренінгові програми, спрямовані на реінтеграцію ветеранів і ветеранок на робочих місцях та у громадах. Їх учасниками стали представники компаній спільноти «Бізнес без бар’єрів» та регіональні координатори Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Разом зі Starlight Media створено проєкт «Спілкування з нескореними», у якому наші захисники – учасники української збірної Invictus Games розповідають про правила коректної взаємодії. Завдяки співпраці Visa, Ощадбанку, БФ «Майнді», Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ, Житомирської обласної військової адміністрації в місті Овручі в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я з’явився мобільний реабілітаційний модуль – унікальний простір для фізичної та психологічної реабілітації людей, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення. 1+1 media та MasterСard підтримали відеопроєкт на основі «Довідника безбар’єрності», який стане спеціальною рубрикою програми «Сніданок з 1+1».

У той час як у державі з’явилася нова можливість – автошколи для людей з інвалідністю, Uklon запропонував новий сервіс для людей, які користуються кріслом колісним. За більш ніж сім місяців роботи авто класу «Інклюзивний» пасажири здійснили понад 6 тис. поїздок, найдовша з яких – на більш як 134 км тривалістю 5,5 год. «Фора» провела аудит із безбар’єрності магазинів мережі, за підсумками якого було створено гайд з організації безбар’єрного простору. Ритейлер побутової техніки та електроніки «Фокстрот» у низці магазинів та на сайті інтегрував сервіс з обслуговування клієнтів із порушеннями слуху. Ощадбанк ухвалив комплексну програму, спрямовану на покращення доступності відділень. Вона має сервісну та комунікаційну складову. Укрзалізниця в межах програми «Безбар’єрна залізниця» втілює низку проєктів, які охоплюють покращення ІТ-сервісів, зниження архітектурних бар’єрів, комплексну реконструкцію вокзалів, систему навчань для працівників на тему безбар’єрної взаємодії.

Усвідомлюючи наслідки тривалого стресу, тривоги, постійних ракетних та дронових атак, спільнота «Бізнес без бар’єрів» обрала шлях піклування про ментальне здоров’я своїх працівників, зокрема через:

навчання навичок самодопомоги та підтримки інших людей (ВООЗ, Israel Trauma Coalition, «Лікарі без кордонів – Бельгія»), якими заплановано охопити понад 40 тис. працівників компаній спільноти;

створення гарячих ліній психологічної підтримки. Наприклад, ПриватБанк забезпечує індивідуальні психологічні консультації для працівників і членів їхніх родин; гаряча лінія для працівників і їхніх родин працює у SoftServe; Starlight Media організував групу психологічної підтримки для працівниць, які чекають на повернення коханих із фронту;

внутрішню комунікацію та наповнення корпоративних ресурсів практичними інструментами для піклування про ментальне здоров’я, порадами, техніками самодопомоги (1+1 media, Ощадбанк, Укрпошта, «Фокстрот», ПриватБанк, Work.ua, Yakaboo, АТБ, ПУМБ, «Фора», MasterCard).

Компанії спільноти стали потужним голосом комунікаційної кампанії «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Ролики про ментальне здоров'я транслюються на АЗК SOCAR Energy Ukraine, у вагонах Інтерсіті та на вокзалах Укрзалізниці, у відділеннях ПриватБанку, на касах та в торговельних залах мережі магазинів «Фора». Постери є в магазинах АТБ та на екранах техніки у магазинах «Фокстрот». Книжкова платформа Yakaboo в усі замовлення додає закладки з посиланням на спеціальну сторінку howareu.com, сюди ж пропонує перейти відвідувачам свого сайту Work.ua. ПриватБанк оновив віжуал диджитал-карток та Кардмена в застосунку Приват24.

«Усе, чим ви ділитеся – ваші практики, досвід, – може перейняти інший, і результат точно збагатить усіх. Бо разом ми створюємо суспільство, де людям не байдуже одне до одного. Де людина – головна цінність. А в такому суспільстві хочеться і жити, і працювати, і вести бізнес. Ми зараз самі створюємо атмосферу й цінності, яких хотіли б і для себе», – резюмувала Олена Зеленська.

Під час зустрічі декларацію про втілення принципів безбар’єрності в бізнесі підписали: медіагрупа Starlight Media, IT-компанія SoftServe, мережа АЗК «ОККО» та «Нова пошта». Усього станом на сьогодні спільнота «Бізнес без бар’єрів» налічує 25 компаній, серед яких – банк ПУМБ, група готелів Fairmont Grand Hotel Kyiv та Riviera Нouse, ДТЕК, книжкова платформа Yakaboo, корпорація АТБ, мережа супермаркетів «Сільпо», EPAM Ukraine, Ощадбанк, ПриватБанк, торговельна мережа «Фокстрот», Укрзалізниця, Укрпошта, юридична фірма «Астерс», 1+1 Media, McDonald’s в Україні, SOKAR Energy Ukraine, компанія VISA, Work.ua, мережа магазинів «Фора», Mastercard, Uklon.