Олена Зеленська: Найвідповідальніший етап упровадження реформи шкільного харчування – на рівні громад

Перша леді взяла участь у Регіональному форумі з питань упровадження реформи шкільного харчування на Рівненщині.

Його учасники ознайомилися з тим, як упроваджується реформа шкільного харчування в області. Загалом цей форум став уже 19-м за ліком. За цей час до таких заходів долучилися понад 1200 громад і тамтешніх управлінь освіти, понад 2800 учасників приєдналося офлайн.

«Він особливий, бо підсумовує цілий етап нашої роботи: упровадження каскадного методу реалізації реформи. На цьому етапі кожен із вас пройшов шлях від партнерської зустрічі на Київщині до організації свого регіонального форуму, розробки регіональної реформи. І зараз ми маємо справді всеукраїнський масштаб. Реформа стала не спущеною з гори, а горизонтальною. Вона ввібрала різний досвід, особливості, круті рішення», – відзначила дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила, що окремим викликом для всіх учасників реформи стало зниження платоспроможності родин та подорожчання порції через інфляцію.

«Але в результаті наших форумів регіони гідно відповіли й на цей виклик: на початку 2024 року багато громад почали виділяти на харчування більше коштів», – зауважила перша леді.

Водночас триває й модернізація харчоблоків, розбудова мережі базових та опорних кухонь, будівництво фабрик-кухонь, навчання команд.

«Робимо цю реформу в час загрози для нас, для наших дітей. І протиставити загрозі ми маємо ще більше піклування. Якщо дитина усміхається після шкільного обіду, це впливає і на її життєстійкість. Отже, це вплине на всю її родину, на все суспільство», – переконана дружина Президента.

Крім того, Олена Зеленська провела нараду з головами ОДА щодо реформи шкільного харчування. Перша леді відзначила успішні регіональні кейси, зокрема появу трьох кулінарних хабів на Одещині, опорної кухні в Городоцькій громаді на Львівщині (там через війну виник брак працівників), втілення реформи на Миколаївщині попри постійні обстріли та старт роботи всіх трьох моделей харчування на Київщині.

Дружина Президента наголосила, що настає найвідповідальніший етап упровадження реформи – на рівні громад. Підтримувати їхні потреби готові закордонні партнери.

«Попри складність поточної ситуації держава також розуміє важливість реформи. На підтвердження цього – дві субвенції, які цього року виділені на реформу шкільного харчування: модернізацію харчоблоків та створення кулінарних хабів», – підсумувала перша леді.