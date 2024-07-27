Олена Зеленська: Наше «дякую» військовим має виражатися в конкретних діях і підтримці

Дружина Президента України Олена Зеленська взяла участь у першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я «Воїн: життя, здоров'я, боєздатність».

Під час заходу провідні фахівці в галузі медицини, військові, керівництво держави, представники міжнародних організацій та громадянського суспільства обговорювали питання здоров'я військовослужбовців, реабілітації, евакуації, медичної допомоги на полі бою та науково-технологічних інновацій у військовій медицині. Окрему увагу приділили ментальному здоровʼю українських захисників.

«Лише третина військових у різних опитуваннях каже, що звернулася б до психолога. У відповідях захисників простежується загальноукраїнська тенденція: упередження, що психологічна допомога – «прояв слабкості». І завдання всього суспільства – подолати цю стигму, пояснити й самому усвідомити, що вміння приймати допомогу, навпаки, є проявом сили», – наголосила перша леді.

Вона зазначила, що одним із найважливіших завдань Всеукраїнської програми ментального здоров’я є підтримка бійців. Олена Зеленська зауважила, що разом із військовими таку допомогу мають отримувати і їхні близькі.

«Кожен воїн – це не просто частина війська. Це батько, чоловік, мама, дочка. Тому важливо, аби родини опанували навички самодопомоги та знали, як підтримати свою близьку людину, яка захищає країну на фронті», – сказала перша леді.

Вона зауважила, що у світі існує багато практик, які Україна може й має запозичити.

«Під час нещодавньої поїздки до США великим враженням для мене був центр Волтера Ріда – найпотужніший медичний комплекс для військових у країні. Кожен парамедик опановує навички підтримки ментального здоров’я. Це і йому допомагає ухвалювати правильні рішення, і тим, хто навколо нього. Рада, що скоро до центру поїде делегація наших фахівців на чолі з головою МОЗ, щоб усе докладно вивчити», – розповіла Олена Зеленська.

Перша леді подякувала міжнародним партнерам за їхню готовність ділитися досвідом і закликала українських посадовців турбуватися про ментальний добробут захисників і захисниць України.