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Виступ Президента на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність»
Виступ Президента на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я «Воїн: життя, здоров’я, боєздатність»

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Участь Президента та першої леді у заходах з нагоди Дня медичного працівника України
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Олена Зеленська: Наше «дякую» військовим має виражатися в конкретних діях і підтримці

Дружина Президента України Олена Зеленська взяла участь у першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я «Воїн: життя, здоров'я, боєздатність». 

Під час заходу провідні фахівці в галузі медицини, військові, керівництво держави, представники міжнародних організацій та громадянського суспільства обговорювали питання здоров'я військовослужбовців, реабілітації, евакуації, медичної допомоги на полі бою та науково-технологічних інновацій у військовій медицині. Окрему увагу приділили ментальному здоровʼю українських захисників. 

«Лише третина військових у різних опитуваннях каже, що звернулася б до психолога. У відповідях захисників простежується загальноукраїнська тенденція: упередження, що психологічна допомога – «прояв слабкості». І завдання всього суспільства – подолати цю стигму, пояснити й самому усвідомити, що вміння приймати допомогу, навпаки, є проявом сили», – наголосила перша леді. 

Вона зазначила, що одним із найважливіших завдань Всеукраїнської програми ментального здоров’я є підтримка бійців. Олена Зеленська зауважила, що разом із військовими таку допомогу мають отримувати і їхні близькі. 

«Кожен воїн – це не просто частина війська. Це батько, чоловік, мама, дочка. Тому важливо, аби родини опанували навички самодопомоги та знали, як підтримати свою близьку людину, яка захищає країну на фронті», – сказала перша леді. 

Вона зауважила, що у світі існує багато практик, які Україна може й має запозичити. 

«Під час нещодавньої поїздки до США великим враженням для мене був центр Волтера Ріда – найпотужніший медичний комплекс для військових у країні. Кожен парамедик опановує навички підтримки ментального здоров’я. Це і йому допомагає ухвалювати правильні рішення, і тим, хто навколо нього. Рада, що скоро до центру поїде делегація наших фахівців на чолі з головою МОЗ, щоб усе докладно вивчити», – розповіла Олена Зеленська. 

Перша леді подякувала міжнародним партнерам за їхню готовність ділитися досвідом і закликала українських посадовців турбуватися про ментальний добробут захисників і захисниць України.

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Участь Президента та першої леді у заходах з нагоди Дня медичного працівника України

27 липня 2024 року - 12:37
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