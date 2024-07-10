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Олена Зеленська: Наше суспільство вийде з війни більш загартованим, але й більш людяним – робимо все для цього

11 липня 2024 року - 15:22

Олена Зеленська: Наше суспільство вийде з війни більш загартованим, але й більш людяним – робимо все для цього

Під час візиту до США перша леді України Олена Зеленська відвідала соціальний центр для людей з інвалідністю та ознайомилася з роботою організації SEEC, де надають послуги людям із вадами розумового та фізичного розвитку: допомагають молоді з працевлаштуванням, соціалізацією та відпочинком.

Дружина Президента побувала в родині Аманди Кіндрік – дівчини, яка отримує послуги SEEC і попри важку хворобу завдяки підтримці організації змогла соціалізуватися.

«Кожна людина має право на гідні умови для свого життя й розвитку. Понад 300 тисяч українців офіційно отримали статус особи з інвалідністю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через російські злочини їх щодня стає більше, маємо створити інклюзивне суспільство рівних можливостей для всіх», – сказала перша леді.

Під час круглого столу з виконавчою директоркою SEEC Карен Лі та секретаркою з питань інвалідності штату Меріленд Керол Бітті Олена Зеленська розповіла про українську Стратегію безбарʼєрності до 2030 року.

«З цього року ми перейшли до впровадження всіх політик та норм у громадах. Простори, транспорт, сервіси, інформація мають бути доступними й інклюзивними для всіх мешканців.  Міські ради розробляють власні плани заходів. І перші документи вже затверджені в понад 200 громад», – повідомила перша леді.

Вона наголосила, що успішний закордонний досвід, зокрема щодо працевлаштування та підтримки молоді з інвалідністю, особливо важливий для України. 

«Наше суспільство вийде з нав’язаної Росією війни більш загартованим, але й більш людяним, бо робимо все для цього», – зазначила Олена Зеленська.

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