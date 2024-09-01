Олена Зеленська: Наші діти – герої, а нам треба бути героями для них

З нагоди Дня знань перша леді України Олена Зеленська звернулася у відеоформаті до учнів Шкіл Супергероїв під час уроку вдячності Силам оборони.

У ньому взяли участь 500 дітей із 17 шкіл при лікарнях і понад 80 їхніх учителів, вихователів, психологів.

«В усіх людей у житті бувають випробування, неприємності, біди. Але героями й супергероями нас робить те, як ми на них реагуємо. Як боремося. Ви – супергерої, бо відважно боретесь, тримаєтеся та ще й навчаєтесь. Хочете навчатися й дізнаватися нове», – сказала дружина Президента.

Вона зазначила, що для того, щоб діти могли вчитися та лікуватися, їх захищають українські воїни на фронті.

Олена Зеленська також звернулася до лікарів, учителів і батьків маленьких пацієнтів.

«Наші діти – герої, а нам треба бути героями для них. Так одне одного підтримуємо й захищаємо. Давайте цього вчитися та вчити. Бо саме на цьому все тримається. Так і здобувається перемога – і в лікуванні, і в освіті, і на фронті», – зауважила перша леді.

Школа Супергероїв – державний проєкт, який реалізується під патронатом Олени Зеленської. Це ініціатива, у межах якої діти, що перебувають на стаціонарному лікуванні або проходять реабілітацію, навчаються в медичних закладах.

Загалом створено вже 17 Шкіл Супергероїв. Із 2024 року до їх облаштування долучилася Фундація Олени Зеленської. Завдяки цьому нові класи з’явилися в лікарнях Львова, Вінниці, Полтави, Кривого Рогу, Одеси, Рівного.