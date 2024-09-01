Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Далекобійність є ключем для завершення цієї війни – звернення Президента
Далекобійність є ключем для завершення цієї війни – звернення Президента

1 вересня 2024 року - 21:25

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олена Зеленська: Наші діти – герої, а нам треба бути героями для них

2 вересня 2024 року - 11:45

Далекобійність є ключем для завершення цієї війни – звернення Президента

1 вересня 2024 року - 21:26

У США Андрій Єрмак зустрівся з американськими військовими та безпековими експертами

31 серпня 2024 року - 21:08

Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців — звернення Президента

31 серпня 2024 року - 20:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Вручення Президентом орденів «Золота Зірка» та житлових сертифікатів рідним загиблих захисників, яким присвоєно звання Герой України
Вручення Президентом орденів «Золота Зірка» та житлових сертифікатів рідним загиблих захисників, яким присвоєно звання Герой України

29 серпня 2024 року - 16:48

Перейти до всіх галерей

Олена Зеленська: Наші діти – герої, а нам треба бути героями для них

2 вересня 2024 року - 11:45

Олена Зеленська: Наші діти – герої, а нам треба бути героями для них

З нагоди Дня знань перша леді України Олена Зеленська звернулася у відеоформаті до учнів Шкіл Супергероїв під час уроку вдячності Силам оборони.

У ньому взяли участь 500 дітей із 17 шкіл при лікарнях і понад 80 їхніх учителів, вихователів, психологів. 

«В усіх людей у житті бувають випробування, неприємності, біди. Але героями й супергероями нас робить те, як ми на них реагуємо. Як боремося. Ви – супергерої, бо відважно боретесь, тримаєтеся та ще й навчаєтесь. Хочете навчатися й дізнаватися нове», – сказала дружина Президента. 

Вона зазначила, що для того, щоб діти могли вчитися та лікуватися, їх захищають українські воїни на фронті. 

Олена Зеленська також звернулася до лікарів, учителів і батьків маленьких пацієнтів. 

«Наші діти – герої, а нам треба бути героями для них. Так одне одного підтримуємо й захищаємо. Давайте цього вчитися та вчити. Бо саме на цьому все тримається. Так і здобувається перемога – і в лікуванні, і в освіті, і на фронті», – зауважила перша леді. 

Школа Супергероїв – державний проєкт, який реалізується під патронатом Олени Зеленської. Це ініціатива, у межах якої діти, що перебувають на стаціонарному лікуванні або проходять реабілітацію, навчаються в медичних закладах. 

Загалом створено вже 17 Шкіл Супергероїв. Із 2024 року до їх облаштування долучилася Фундація Олени Зеленської. Завдяки цьому нові класи з’явилися в лікарнях Львова, Вінниці, Полтави, Кривого Рогу, Одеси, Рівного.

в
Відео
Версія для друку