Олена Зеленська: Не буває «тихих» травм чи діагнозів, нам усім важливо бути почутими

У День святого Миколая перша леді України Олена Зеленська відвідала реабілітаційний центр Громадської організації «Відчуй».

У цьому закладі з 2011 року надають послуги з реабілітації та соціалізації дітей і дорослих, а також сприяють реалізації прав людей із порушенням слуху та їхніх родин. З початку російського повномасштабного вторгнення в центрі запустили програму реабілітації військових із втратою слуху.

Унікальність цього центру – у його команді. Понад 70 % корекційних педагогинь є мамами дітей із порушенням слуху. Вони пройшли шлях реабілітації своїх дітлахів і тепер як ніхто розуміють такі ж родини та можуть ефективно допомогти.

З нагоди Дня святого Миколая Фундація Олени Зеленської передала цьому закладу інтерактивний стіл. Це інструмент, який допоможе дітям із порушеннями слуху та мовлення навчатися й розвивати комунікаційні навички.

Співпраця з організацією «Відчуй» розпочалася у 2023 році. Тоді команда Фундації Олени Зеленської закупила та передала 500 слухових апаратів жителям деокупованих міст і селищ Київської та Чернігівської областей.

«Інколи це називають «тихою» травмою, бо, мовляв, є ж більш «видимі» та нагальні. Але порушення слуху – вроджене чи набуте під час війни – така ж проблема, яка потребує уваги, як і всі інші поранення чи діагнози. Доводиться вивчати світ і опановувати життя в ньому наново. Не буває «тихих» травм чи діагнозів. Просто нам усім важливо бути почутими й навчитися відчувати інших», – наголосила перша леді.