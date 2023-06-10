Олена Зеленська обговорила будівництво нових будинків для українських прийомних родин із Маріам Альмхейрі, міністеркою з питань зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із Маріам Альмхейрі, міністеркою з питань зміни клімату та навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, та обговорила будівництво нових будинків для українських прийомних родин.

Перша леді відзначила важливість візиту Маріам Альмхейрі й подякувала за підтримку уряду країни та Президенту ОАЕ Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну: навесні еміратський уряд затвердив благодійний внесок обсягом 4 млн дол. США на будівництво ергономічних сучасних будинків з укриттями для великих прийомних родин (так звані ДБСТ) у межах проекту «Адреса дитинства» від Olena Zelenska Foundation.

Дружина Президента України зазначила, що в результаті російського нападу було знищено або пошкоджено будинки 55 родин, тобто близько 550 дітей залишилися без житла.

«Проект «Адреса дитинства» сьогодні надзвичайно актуальний.

Для нас важливо, щоб кожна дитина зростала в сім'ї. Завдяки проекту «Адреса дитинства» й забезпеченню великих родин будинками ми не лише повертаємо зруйноване російськими ракетами житло, а й заохочуємо родини дізнаватися більше про різні сімейні форми виховання, щоб у кожної дитини була родина», – сказала перша леді.

Будинки почнуть зводити вже в липні. Завершити будівництво заплановано до кінця року.

Олена Зеленська також ознайомила Маріам Альмхейрі з іншими проектами фундації. Зокрема, це будівництво укриттів для шкіл. В Україні 13 560 закладів середньої освіти, з яких 3594 не мають укриття.

Ще один проект фундації – ноутбуки для навчання. Через руйнування агресором 1600 українських шкіл освітній процес для багатьох дітей став неможливим. Щоб забезпечити навчання онлайн, Olena Zelenska Foundation передала 38 856 ноутбуків для вчителів та 500 ноутбуків для школярів. Партнерами проекту Digital Equity for Ukraine виступили HP та Microsoft.

«Ми досі потребуємо 82 тисячі 8 ноутбуків для вчителів і 561 тисячу 562 – для школярів, тому фундація продовжує шукати іноземних партнерів, які готові й далі допомагати українцям», – сказала перша леді.

Маріам Альмхейрі зі свого боку розповіла, що уряд ОАЕ готовий надати 2500 ноутбуків для школярів. На них будуть доступні програми для онлайн-навчання.

Олена Зеленська висловила подяку за допомогу: «Лише разом із друзями подолаємо те, що накоїв агресор. І вже це робимо».

