Олена Зеленська обговорила з американськими меценатами можливості для допомоги українцям

У Далласі перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками ділових і філантропічних кіл Техасу. Захід модерував виконавчий директор Інституту Джорджа Буша Девід Кремер.

Дружина Президента розповіла про злочини Росії проти українців, а також про те, як можна допомогти людям в Україні, і про проєкти, які реалізує Фундація Олени Зеленської.

«Ми працюємо з партнерами з понад 35 країн. Завдяки нашим партнерам ми облаштовуємо укриття у навчальних закладах, будуємо житло для великих прийомних родин, створюємо простори психосоціальної підтримки для підлітків і молоді, щоб діти в Україні мали гідні умови для життя і розвитку», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді зустрілася також із Джорджем і Лорою Бушами та подякувала їм за багаторічну підтримку України.

«Історичний момент: напередодні саміту НАТО в Бухаресті 2008 року Джордж Буш відвідав Україну та наголошував на суверенному праві України самостійно визначати своє майбутнє. Висловив переконання, що приєднання України до НАТО – це добра політика для самого Альянсу та зміцнення світової безпеки. Історія довела, що він мав рацію. Свобода й мир мають бути підкріплені безпекою», – зазначила Олена Зеленська.