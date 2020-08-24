Олена Зеленська обговорила з фахівцями робочої групи з реформування системи шкільного харчування план дій у межах проекту

Дружина Президента України Олена Зеленська разом з командою фахівців, які працюють над осучасненням системи шкільного харчування, провели робочу зустріч, на якій обговорили перебіг реалізації плану заходів, затвердженого у межах проекту. У зустрічі взяли участь спеціалісти профільних міністерств та відомств – Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Держпродспоживслужби, Антимонопольного комітету України, Державної аудиторської служби, а також експерти ЮНІСЕФ і засновник соціального проекту зі зміни культури харчування Євген Клопотенко.

Першочергові кроки з реформування системи шкільного харчування було визначено за результатами комісійного обстеження 500 шкіл та онлайн-опитування понад чотирьох тисяч учнів та їхніх батьків, проведених у лютому-березні 2020 року. Серед виявлених під час комісійного обстеження проблем – недотримання норм харчування та недостатній внутрішній контроль за харчуванням у школах, неможливість забезпечити дієтичне харчування для дітей, які його потребують, постачання невідповідних харчових продуктів та недостатній контроль за їхнім зберіганням, відсутність усіх необхідних приміщень та недостатнє устаткування харчоблоків.

Основні проблеми, на які вказували учні та батьки під час опитування, – несмачна та холодна їжа, одноманітне меню, яке не враховує особливі дієтичні потреби, використання напівфабрикатів та відсутність перших страв, недостатня кількість фруктів і кисломолочних продуктів, поганий санітарний стан деяких шкільних їдалень.

Для вирішення вищевказаних типових проблем та усуненнях причин їхнього виникнення робоча група розробила план заходів з реформування системи шкільного харчування, який включає три основні напрямки: оновлення застарілої нормативно-правової бази, підвищення контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування та ресурсне забезпечення шкіл.

Згідно з планом, восени 2020 року Міністерство охорони здоров’я розробить та винесе на затвердження Кабінетом Міністрів України нові норми й порядок організації харчування учнів у закладах освіти, оновлений Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти та розробить примірні двотижневі меню з урахуванням використання сезонних продуктів. Чинні норми – це усереднений перелік основних груп харчових продуктів із зазначенням кількості, який може ефективно виконувати лише функцію звітності за витрачені кошти та не дає можливості передбачити різноманітне збалансоване харчування. Нові норми враховуватимуть рекомендації дієтологів та технологів щодо калорійності, поживної цінності, розмірів порцій продуктів та частоти вживання для різних вікових груп дітей і підлітків, що допоможе покращити збалансованість та енергетичну адекватність шкільних меню. Також у найближчих планах – підготовка рецептів та варіантів меню для різних вікових груп з урахуванням сезонної доступності окремих продуктів, створення та регулярне оновлення електронного довідника рецептів та меню для самостійного планування харчування у закладах освіти або постачальником харчування.

Для вирішення проблеми постачання до шкільних їдалень небезпечних або неякісних харчових продуктів Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України спільно з Антимонопольним комітетом України розробляють методологію щодо особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти, а також методичні настанови щодо розробки, запровадження та виконання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), для закладів освіти. План заходів також включає внесення відповідних змін до законодавства та встановлення гігієнічних вимог до харчоблоків у закладах загальної середньої освіти з метою зменшення ризику виникнення харчових отруєнь у дітей. Також буде посилено постійний державний моніторинг з боку Держпродспоживслужби постачальників харчових продуктів та/або послуг з організації харчування для закладів загальної середньої освіти.

Щодо ресурсного забезпечення освітніх закладів, на оновлення матеріально-технічної бази шкіл у 2020 році спрямовано 400 млн грн освітньої субвенції, надання якої Кабінет Міністрів України затвердив у грудні 2019 року. Їдальні та харчоблоки оновлять у 1809 комунальних школах, у яких загалом навчається понад 1 млн дітей. Окрім ремонту приміщень, для харчоблоків закуповується сучасне обладнання: пароконвектомати, електричні плити, холодильне обладнання, марміти, посудомийні машини тощо.

«Окремі ініціативи з оновлення системи шкільного харчування були й раніше, але, об’єднавши зусилля державних органів, експертів і громадських активістів, вам вдалося підійти до цього проекту комплексно та системно. Розроблений робочою групою план заходів має на меті не лише подолання наслідків проблем, а й спрямований на усунення їхніх причин та охоплює всі етапи організації й контролю системи шкільного харчування», – зауважила перша леді під час обговорення.

Напрацьований робочою групою план заходів з реформування системи шкільного харчування вже пройшов необхідну експертну оцінку та погодження профільних міністерств і відомств і був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1008–р від 5 серпня 2020 року.