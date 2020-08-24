Олена Зеленська обговорила з представниками магістрату та земельного парламенту Відня їхній досвід у створенні рівних можливостей для всіх громадян

Дружина Президента України Олена Зеленська та перша леді Австрії Доріс Шмідауер зустрілися з представниками магістрату та земельного парламенту Відня, щоб обмінятися досвідом у створенні рівних можливостей для всіх громадян, боротьбі з насильством, а також подоланні нових викликів, пов’язаних з пандемією COVID-19, зокрема – у галузі освіти.

У зустрічі взяли участь депутат земельного парламенту Відня та член міської ради міста Відня магістр Маркус Шобер, заступниця керівника офісу мера та губернатора міста Відня Маргарета Гріслер-Герман, заступниця керівника міжнародного магістрату Відня Сільвія Фрідріх, адвокат у справах дітей та молоді магістрату Відня магістр Еркан Нік Нафс, консультантка з питань жінок Жіночої служби магістрату Рікарда Гьотц та начальник управління шкільної адміністрації магістрату Відня магістр Роберт Оппенауер.

Перша тема, яку обговорили учасники зустрічі, – питання безбар’єрності та створення універсального публічного простору. Магістр Маркус Шобер розповів, що за останні 20 років Відень пройшов великий шлях у цьому напрямку. Місто дуже пишається результатами, наприклад – усі без винятку станції віденського метро оснащені спеціальними ліфтами для людей з обмеженими можливостями. Безбар’єрність – пріоритет, закріплений на законодавчому рівні. У 2010 році в Австрії було ухвалено закон проти дискримінації, який передбачає програму зі створення універсального публічного простору, розраховану на 30 років. Програма фінансується бюджетним коштом, а обсяг фінансування становить понад 1 млрд євро.

Велику увагу у Відні приділяють боротьбі з домашнім насильством. У місті функціонують чотири шелтери на 175 місць, а найближчим часом планується відкриття ще одного. Працює спеціальна гаряча лінія. Консультантка з питань жінок Жіночої служби магістрату Рікарда Гьотц підкреслила, що насильства зазнають не лише жінки, а й чоловіки, тому у Відні є спеціалізовані організації та служби, які займаються цією проблемою.

У магістраті також зауважили, що пандемія COVID-19 негативно вплинула на права дітей та підлітків, особливо в галузі освіти. У країні не було впроваджено централізованої програми дистанційної освіти, і школи та учні зіткнулися з нестачею обладнання, а інколи й досвіду у вчителів для організації онлайн-навчання.

Зі свого боку Олена Зеленська розповіла про досвід України в цьому питанні, зауваживши, що в країні у стислий термін було запущено «Всеукраїнську школу онлайн», відеоуроки якої щодня транслювали в ефірі загальнонаціональних телеканалів, що забезпечило максимальну доступність навчального контенту.

Наприкінці зустрічі перша леді України закликала учасників продовжити обмінюватися досвідом і поглиблювати співпрацю та запросила австрійських партнерів відвідати Україну.