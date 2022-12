Олена Зеленська отримала відзнаку The Hillary Rodham Clinton Awards

Перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду The Hillary Rodham Clinton Awards, яку щороку вручає Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки (Georgetown Institute for Women, Peace and Security) за виняткове лідерство у визнанні важливої ролі жінок у створенні більш мирного та безпечного світу.

Відзнаку Олені Зеленській вручила в режимі онлайн державний секретар США у 2009-2013 рр. Гілларі Клінтон.

«Хочу сказати відверто: я не маю відчуття, що ця нагорода належить лише мені. Вся Україна зараз бореться за свободу й водночас – за мирне життя у всьому світі. Тому дозвольте мені подякувати й розділити цю відзнаку з кожною українкою та українцем, що відстоюють право на мир», – наголосила під час виступу на церемонії нагородження дружина Президента України.

Вона додала, що розглядає цю нагороду як іще один знак підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Як зазначили організатори премії, цьогоріч на церемонії нагородження пролунав «салют українським жінкам» – як визнання хоробрості українок, які провадять миротворчу та гуманітарну діяльність. Окрім першої леді, серед лауреаток: Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики; Олександра Матвійчук, голова «Центру громадянських свобод»; Наталія Карбовська, співзасновниця й директорка зі стратегічного розвитку Українського жіночого фонду. Усі вони, за словами організаторів, символізують десятиліття мужньої праці на передовій в уряді та громадянському суспільстві.

Відзнаку також отримала Її Королівська Високість Софі, Графиня Весекська – за багаторічну підтримку гендерної рівності та лідерство в боротьбі проти сексуального насильства під час конфліктів у всьому світі, включно з Україною.

Джорджтаунський інститут жінок, миру та безпеки (GIWPS) вивчає й висвітлює роль і досвід жінок у сфері миру та безпеки в усьому світі. Раніше лауреатами щорічної премії ставали Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, лауреатка Нобелівської премії миру Надія Мурад та інші.