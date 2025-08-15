Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Президента Сполучених Штатів Америки з питань України генералом Кітом Келлогом.

Ключова тема обговорення – перемовини Президента України за участю інших європейських лідерів із Президентом США Дональдом Трампом, що відбудуться сьогодні у Вашингтоні.

«Насамперед ми вдячні Президенту Трампу за це запрошення і той формат, що в нас буде. Важливим є сигнал щодо гарантій безпеки. Дуже важливо, що ми разом зі Сполученими Штатами та Європою», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що спільна зустріч лідерів США, України, інших європейських країн, ЄС і НАТО важлива, адже на ній ітиметься про майбутню архітектуру безпеки для нашої країни та всього Європейського континенту.