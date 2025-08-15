Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили підготовку до переговорів із Президентом США у Вашингтоні та подальшу співпрацю України та ЄС

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Головна тема обговорення – підготовка до зустрічі європейських лідерів із Президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться завтра у Вашингтоні.

«Зараз дуже важливо, щоб Європа була такою ж єдиною, як і на самому початку, як у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна. Ця єдність дійсно допомагає досягти реального миру, і вона повинна залишатися міцною», – зазначив Володимир Зеленський.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру.

Глава держави наголосив, що передусім потрібно зупинити вбивства. У російського керівника багато вимог, але не всі з них відомі.

«Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні», – зауважив Володимир Зеленський.

Він також акцентував, що справжні переговори можуть розпочатися там, де зараз проходить лінія фронту. За словами Глави держави, будь-які територіальні питання мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронніх переговорах: Україна, США, Росія. Президент наголосив, що РФ уже 12 років не може захопити Донецьку область, а Конституція України унеможливлює відмову від територій.

Під час зустрічі детальну увагу приділили гарантіям безпеки, а саме готовності Сполучених Штатів співпрацювати з Європою та конкретним складовим архітектури безпеки. Це, зокрема, безпековий елемент, що працюватиме, як стаття 5 НАТО, а також сильна українська армія та членство України в ЄС.

«Не може бути поділу між Україною та Молдовою – це, на мою думку, було б украй поганим кроком. Якщо такий поділ відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що у Європи немає спільної та сильної позиції щодо гарантій. Багато хто в Європі вважає, що такий поділ лише погіршить ситуацію», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, Глава держави та Президентка Єврокомісії говорили про оборону та домовилися більше працювати над такими програмами, як SAFE.

Окрема увага – санкційному тиску на Росію та підготовці 19-го пакету санкцій. За словами Урсули фон дер Ляєн, його можуть ухвалити вже у вересні.

Також сторони обговорили підтримку програми шкільного харчування. Володимир Зеленський звернувся з проханням допомогти її удосконалити.