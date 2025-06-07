Олена Зеленська ознайомилась із впровадженням Всеукраїнської програми ментального здоровʼя на Дніпровщині

Перша леді України Олена Зеленська відвідала одну з лікарень на Дніпровщині, де ознайомилася з роботою Центру ментального здоровʼя «Повернення», що розпочав роботу минулого місяця.

У центрі надають комплексну психологічну допомогу людям із наслідками стресу, тривожними та депресивними розладами, ПТСР і розладами адаптації.

«“Повернення” – велике підкріплення всій програмі ментального здоров’я, яка втілюється в країні. Бо ми прагнемо, щоб підтримка ментального здоров’я охопила всю країну та була якнайближче до кожної людини», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді додала, що розбудова національної мережі центрів ментального здоров’я є частиною проєкту Міністерства охорони здоров’я в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Крім того, Олена Зеленська відвідала Центр життєстійкості Петриківської селищної громади. Це один із 228 центрів, у яких послуги адаптують до індивідуальних потреб людини. Тут проводять індивідуальні та групові психологічні консультації, заняття для зниження стресу та фізичного напруження, розвиткові заняття для дітей і групи взаємопідтримки. Послугами центру вже скористалися понад 1300 жителів громади.

Перша леді також відвідала виставкову залу петриківського розпису при селищній раді. З 2023 року майстри виставки долучаються до підтримки ментального здоров’я виїжджають із майстер-класами до поранених воїнів, які проходять реабілітацію в медичних закладах регіону.

«Майстри кажуть, що найзворушливіший момент – коли навіть у найсуворіших і скептичних спочатку учнів виходить перший мазок пензлем і з’являється захоплена усмішка. Це означає, що цілюща сила традиції та мистецтва починає діяти. У цьому унікальність програми “Ти як?” – не лише створювати нові можливості для підтримки ментального здоров’я, але й побачити ресурс у тому, що вже маємо, – у нашому спадку», – підсумувала Олена Зеленська.