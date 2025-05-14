Олена Зеленська ознайомилася з реалізацією реформи шкільного харчування на Волині 

На Волині перша леді України Олена Зеленська ознайомилася з реалізацією реформи шкільного харчування.

Дружина Президента разом із представниками ОВА, Міністерства освіти і науки, команди реформи шкільного харчування та Антикорупційної ініціативи ЄС відвідала три заклади освіти, де вже оновили харчоблоки.

Відвідання почалося з Дубівського ліцею, де функціонує одна з інноваційних моделей організації шкільного харчування – опорна кухня. Минулого року сільська рада коштом державної субвенції провела комплексну модернізацію харчоблока. Крім ліцею, опорна кухня готує їжу ще для трьох навчальних закладів.

Зокрема, для гімназії в селі Облапи, яку також відвідала перша леді. У закладі навчається лише 90 дітей, тому облаштовувати повноцінну кухню економічно недоцільно, але завдяки реформі шкільного харчування діти щодня мають гарячий обід.

«Умови, у яких вчаться та проводять час наші діти, важливі. І покращити їх у межах реформи вже може й повинна кожна відповідальна громада – усі ресурси для цього є. Закликаю навчальні заклади користуватися передбаченою державою субвенцією та модернізувати свої кухні й харчоблоки для якісного харчування», – сказала перша леді.

Крім того, під час поїздки Олена Зеленська відвідала Волинський обласний ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. В закладі не лише навчаються, а й проживають та повноцінно харчуються чотири рази на день понад 500 кадетів.

«Щороку 60–70 відсотків випускників ліцею пов’язують своє життя зі службою в обороні України. Дати нашим захисникам і нашим дітям найкраще – наш спільний обов’язок, який виконує, зокрема, реформа шкільного харчування», – наголосила перша леді.

За підсумками поїздки відбулася робоча зустріч. Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький розповів, що повна модернізація харчоблоків та їдалень у семи закладах освіти відбудеться до кінця року. З 2020-го загалом поліпшили 270 харчоблоків. Працюють два кулінарні хаби, де пройшли підвищення кваліфікації вже кілька десятків кухарів. У регіоні відбулася серія форумів та інших просвітницьких заходів для освітян і батьків.

Також відбулася презентація проєкту доброчесності в межах реформи шкільного харчування, реалізованого Антикорупційною ініціативою ЄС (EUACI), Міністерством освіти і науки України та командою реформи шкільного харчування. Адже є потреба в системному контролі того, як держсубвенцію використовують на модернізацію харчоблоків.

«Системний підхід до контролю витрат і ризиків – це теж важлива частина реформи, без якої вона неможлива», – підсумувала перша леді.