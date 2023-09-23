Олена Зеленська під час візиту до Канади провела низку зустрічей

У межах візиту до Канади перша леді України Олена Зеленська провела низку зустрічей і взяла участь в укладенні українсько-канадського медичного партнерства з інститутом «Атлас» (Atlas Institute for Veterans and Families).

Разом із Президентом Володимиром Зеленським перша леді зустрілася з Генерал-губернаторкою країни Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером.

У 2021 році Мері Саймон стала першою представницею корінних народів Канади на цій посаді – вона очолювала національне об’єднання інуїтів.

«Пані Саймон завжди на захисті національного розмаїття Канади й докладає багато зусиль для підтримки українців у цій країні. Подякувала їй за те, що підтримує українські громади в Оттаві та інших містах і провінціях, бере участь у проукраїнських акціях, допомагає вшануванню української культури й тим самим доводить єдність канадців та всіх країн-однодумців у допомозі Україні», – розповіла дружина Президента.

Перша леді також провела зустріч із міністеркою психічного здоров’я та залежностей Канади Яарою Сакс і міністеркою у справах ветеранів, заступницею міністра національної безпеки Канади Джинет Петітпас Тейлор.

Олена Зеленська наголосила, що Україна лише починає шлях до психологічного захисту своїх людей.

«Наша Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?» має охопити доступною допомогою та навчити самодопомоги всіх українців, які щодня відчувають травму війни», – розповіла вона.

Дружина Президента відзначила, що Канада – світовий лідер у захисті психічного здоров’я. Країна пройшла значний шлях у цьому напрямі, побудувавши якісну систему допомоги на всіх рівнях. Окреме Міністерство психічного здоров’я та залежностей Канади розробляє державну політику у відповідній сфері.

«Українські фахівці, які впроваджують подібні зміни в нас, мають діяти швидко й ефективно. Тому ми просимо вас поділитися стандартами допомоги, протоколами терапії, що лежать в основі ваших сервісів. Разом із МОЗ України та Координаційним центром із психічного здоров’я ми працюватимемо над їх адаптацією та розробкою маршруту впровадження в реальну практику», – сказала перша леді.

Вона запропонувала організувати серію візитів українських фахівців до Канади для обміну досвідом у впровадженні послуг ментального здоров’я для населення.

Олена Зеленська також відвідала Королівський центр психічного здоров’я Оттави. Він є одним із найкращих канадських медичних закладів з питань психічного здоров’я, навчання та досліджень. Основна мета центру полягає в тому, щоб розширити доступ та створити нові можливості для людей із психічними особливими психічними пртребами, зокрема ветеранів та членів їхніх родин, завдяки конвергенції догляду, орієнтованого на клієнта та сім’ю.

На базі центру діє, зокрема, Atlas Institute for Veterans and Families – неурядова канадська організація (фінансується Міністерством у справах ветеранів), яка об’єднує провідних фахівців у сфері психічного здоров’я, науковців і технології для отримання глибшого розуміння мозку та дослідження інноваційних підходів до запобігання та лікування психічних захворювань у ветеранів і членів їхніх родин

Перша леді взяла участь у підписанні меморандуму про медичне партнерство між Atlas Institute for Veterans and Families і Центром психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна». У 2019 році Центр уперше в Україні розпочав роботу з лікування розладів, пов’язаних із бойовим стресом, наслідками черепно-мозкових травм, поєднуючи її з практиками фізичної та психологічної реабілітації.

«Три місяці тому, коли ми разом із Джастіном Трюдо та очільником МОЗ Віктором Ляшком відвідували Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» під Києвом, я запропонувала, щоб цей досвідчений у реабілітації ветеранів заклад заручився підтримкою потужного канадського «побратима» – Atlas Institute for Veterans and Families на базі Королівського центру психічного здоров'я Оттави, оскільки він має сильну наукову експертизу в питаннях ПТСР. І ось сьогодні це відбувається. Тепер і «Лісова поляна» матиме партнера в Канаді задля надважливої справи – відновлення наших ветеранів», – сказала Олена Зеленська.

Меморандум – частина медичного партнерства, започаткованого під патронатом третього Саміту перших леді та джентльменів 6 вересня 2023 року. Тоді 26 медичних закладів із Київської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Тернопільської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей уклали меморандуми про безпосередню співпрацю з лікарнями Литви, Латвії, Молдови, Північної Македонії, Польщі, Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Швеції, Іспанії, Ізраїлю та Нідерландів для обміну досвідом з метою порятунку життів.

Дружина Президента також побувала в Операційній клініці стресових травм (OSI), яку фінансує Міністерство у справах ветеранів Канади. Заклад надає допомогу й підтримку людям, які живуть із психічними вадами внаслідок посттравматичного стресового розладу (ПТСР), іншими тривожними розладами, депресією, а також ветеранам і військовослужбовцям збройних сил.

Лікування передбачає поєднання медикаментів і групової або індивідуальної когнітивно-поведінкової терапії.

Олена Зеленська ознайомилася з провідними підходами до лікування симптомів посттравматичного стресового розладу, зокрема з презентацією докторки Ребекки Гомес: тонка голка під контролем ультразвуку використовується для ін’єкції місцевого анестетика у зіркоподібний пучок нервів біля основи шиї (розробка Операційної клініки стресових травм спільно з Atlas Institute). Перша леді також ознайомилась із методикою покращення пам’яті за допомогою світлової панелі EyeScan, процедурами нейромодуляції (ультразвукове лікування депресії, розроблене Канадою та Великою Британією) тощо.

«Все це хочемо перейняти для України й наших ветеранів. До нашого власного досвіду й напрацювань завжди корисно додати інші підходи та практики. Тому наші фахівці обов’язково поїдуть вчитися до Канади, а завдяки медичному партнерству між країнами, яке ми започаткували на Саміті перших леді та джентльменів, клініки зможуть вести діалог і співпрацювати безпосередньо. І коли наші ветерани почуватимуться краще після реабілітації, буде в цьому, зокрема, канадський внесок», – акцентувала перша леді.