Олена Зеленська під час візиту до Литви зустрілася з першими леді та джентльменами з інших країн та українськими вимушеними переселенцями

Дружина Президента України Олена Зеленська під час візиту до Литовської Республіки зустрілася з першими леді та джентльменами різних країн світу й відвідала Український центр у Вільнюсі, де поспілкувалася з українськими вимушеними переселенцями.

Український центр – перший культурно-освітній простір для потреб українських вимушених переселенців у країнах ЄС. Центр створений з ініціативи та під патронатом Олени Зеленської та першої леді Литви Діани Наусєдєнє 11 червня 2022 року. Протягом першого року функціонування центру було проведено понад 1800 різноманітних заходів. Його гостями стали 24 тисячі осіб.

«Дорога пані Діано, я пам’ятаю, як понад рік тому, у перші тижні російського вторгнення, написала вам листа із пропозицією створити такий осередок, щоб в українців з’явилося своє місце у вашій країні. І як швидко ви її втілили, перевершивши всі очікування!» – зазначила дружина Президента України, звертаючись до Діани Наусєдєнє.

У зустрічі з першою леді України взяли участь українські вимушені переселенці, керівник Українського центру у Вільнюсі, колишній Посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа, ректор Університету Вітовта Великого Юозас Аугутіс.

Український центр також відвідали перші леді та джентльмени різних країн світу. Зокрема, дружина Прем'єр-міністра Словенії Тіна Габер, дружина Прем'єр-міністра Швеції Бірґітта Ед, дружина Прем'єр-міністра Північної Македонії Елена Ковачевська, дружина Прем’єр-міністра Японії Юко Кішіда, дружина Прем’єр-міністра Бельгії Аннік Пендерс, чоловік Прем’єр-міністра Данії Бо Тенгберг, чоловік Прем’єр-міністра Люксембургу Готьє Дестеней, дружина Прем'єр-міністра Іспанії Марія Бегонья Гомес Фернандес, дружина Прем’єр-міністра Албанії Лінда Рама, дружина Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, дружина Прем’єр-міністра Греції Марева Грабовскі-Міцотакіс, дружина Президента Чеської Республіки Єва Павлова, дружина Генерального секретаря НАТО Інгрід Шулеруд, дружина Президента Республіки Корея Кім Кон Хі, чоловік Президента Словацької Республіки Юрай Різман, дружина Президента Польщі Агата Корнгаузер-Дуда, дружина Президента Туреччини Еміне Ердоган, дружина Президента Франції Бріжит Макрон.

У виступі перша леді України звернулася до співвітчизників – вимушених переселенців, які знайшли притулок у Литві та в інших країнах світу: «Ви – найбільша цінність України. Головне для нашої країни – наші люди. Ваша безпека, ваш добробут, ваше відновлення після того, що ви пережили й переживаєте. Не ресурси, багатство чи інфраструктура становлять країну. Країна – це люди. Україна боронить не відмітки на карті, не цифри, не статистику – вона боронить від смерті, від винищення своїх людей. Кожен і кожна із вас важливі. І важливе все, що ви робите для перемоги, хоч би де ви перебували. Важливі ваша віра й надія. І Україна, яку ми відбудуємо разом, буде для людей і про людей. Бо ми з вами знаємо ціну життя та взаємодопомоги. Ми вміємо цінувати одне одного й наших друзів», – зазначила Олена Зеленська.

Вона також звернулася до колег – перших леді та джентльменів світу: «Роль перших леді та джентльменів світу змінюється. Ми можемо більше й робимо більше. Ми – агенти змін, яких світ потребує саме зараз. Адже російська агресія – виклик не лише для України й не лише воєнний. Ви самі бачите, як разом із війною у світі стало більше криз, економічних та міграційних проблем, незахищеності і, звісно, страхів і стресів, бо ніхто в жодній країні не може почуватися в безпеці, коли поряд діє агресор».

Дружина Президента України акцентувала, що ініційований нею черговий, третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня 2023 року, буде присвячений ментальному здоров’ю у світі, адже воно не має кордонів.

Олена Зеленська наголосила, що започаткований нею Саміт перших леді та джентльменів як перша така професійна спільнота у світі важливий саме зараз. «Кожна із нас – чи то перша леді, чи то вимушена переселенка – на своєму місці щодня, щохвилини впливає на те, яким стає світ, чи буде він кращим і безпечнішим місцем для наших батьківщин і народів».

Перша леді України та її колеги з Литви та інших країн відвідали Палац Великих князів Литовських, де з 2022 року функціонує український аудіогід, запущений у межах проекту Олени Зеленської з упровадження україномовних аудіогідів у провідних пам’ятках світу. Нині цей проект налічує 67 україномовних аудіоекскурсій у 42 країнах світу.

Крім того, дружина Президента провела зустріч із керівництвом Вільнюської університетської лікарні «Сантарос Клінікос» та міністром охорони здоров'я Литовської Республіки Арунасом Дулькісом.

Перша леді подякувала міністру за всебічну підтримку України в галузі медицини під час російського вторгнення.

«Особливо вдячна, що приймаєте на лікування та реабілітацію поранених українських захисників, які отримують у Литві ефективну комплексну реабілітаційну допомогу в найкращих медичних закладах. Вони вже прийняли 170 поранених українських захисників», – сказала вона.

Олена Зеленська висловила сподівання на співпрацю між країнами у сфері ментального здоров’я: «У Литві у 2007 році була ухвалена Стратегія ментального здоров’я. Команда Всеукраїнської програми ментального здоров'я ознайомилася з її головними напрямами й бачить, що основні положення дуже співзвучні з концепцією Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку я ініціювала у 2022 році».

Зокрема, за її словами, українське Міністерство охорони здоров’я бере за приклад литовський досвід зі створення центрів первинної ментальної допомоги, які мають стати першою точкою контакту для людини, яка має проблеми або розлади в цій сфері.

Перша леді також запропонувала розглянути налагодження безпосередньої співпраці у межах Всеукраїнської програми між Миколаївською обласною клінічною лікарнею та Миколаївською обласною дитячою лікарнею й Вільнюською університетською лікарнею «Сантарос Клінікос».

«Чому пропонуємо саме ці лікарні для співпраці? Миколаївська область значною мірою постраждала під час бойових дій, там багато зруйнованих медичних закладів, у результаті чого вцілілі заклади мають дуже велике навантаження. Окрім того, лікарі вимушені здобувати нову експертизу фактично в польових умовах, адже в регіоні є велика кількість постраждалих унаслідок бойових дій – як військових, так і цивільних», – розповіла дружина Президента.