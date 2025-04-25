Олена Зеленська під час зустрічі з першою леді Австрії обговорила напрями подальшої співпраці

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Італії та Ватикану для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском провела зустріч із першою леді Австрії Доріс Шмідауер.

Олена Зеленська подякувала президентському подружжю Австрії за підтримку України в боротьбі з російською агресією. Александр Ван дер Беллен, зокрема, засудив російський обстріл Сум, який забрав життя 35 дітей і дорослих.

«Кілька днів тому парламент Австрії ухвалив резолюцію на підтримку українських дітей – їхнього захисту та повернення з російського полону. Дякую за всю послідовну підтримку, яку відчуваємо від вашої країни», – сказала перша леді України.

Вона також відзначила постійну участь Доріс Шмідауер у Саміті перших леді та джентльменів. Дружини Президентів України та Австрії обговорили спільні проєкти, які можуть об’єднати спільноту, що вже переросла в ефективну платформу.