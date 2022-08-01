Олена Зеленська підписала з ЮНІСЕФ в Україні Меморандум для посилення спільної роботи у сферах навчання та захисту дітей під час війни

Перша леді України Олена Зеленська підписала Меморандум про взаєморозуміння з Представництвом Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні. Це продовження партнерства, яке було плідним до повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, ЮНІСЕФ брав участь у впровадженні реформи шкільного харчування, яку ініціювала дружина Президента. Тепер було вирішено об’єднати зусилля та сфокусувати їх на тому, щоб діти й молодь, особливо найуразливіші групи, якомога менше відчували на собі згубний вплив війни.

«Одним із важливих напрямків нашої роботи буде інформаційний – маємо постійно розповідати світові, як війна забирає дитинство в наших дітей. Наголошуватимемо міжнародній спільноті, що Росія регулярно порушує в Україні Конвенцію про права дитини, Конвенцію про права осіб з інвалідністю. Росія пошкодила понад 2 тисячі закладів освіти. Але це лише будівлі. З лютого вона звела нанівець освітній процес в принципі, змусила наших дітей укриватися в бомбосховищах, голодувати, тікати за кордон. Світ має чути про це й пам’ятати щодня», – зазначила Олена Зеленська.

У Меморандумі визначено такі основні сфери співпраці: поліпшення доступу та якості навчання у школах і дитсадках, впровадження Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, щоб уже зараз боротися з травмами, яких завдає війна, створення безбар'єрного середовища для дітей і розбудова соціальної інклюзії.

Одним з елементів співпраці в межах Меморандуму буде кампанія «Спільно до навчання», яку ЮНІСЕФ запускає напередодні навчального року разом з Міністерством освіти і науки та іншими органами влади за підтримки першої леді. Ініціатива міститиме кілька компонентів: безпека освітнього простору, зокрема облаштування бомбосховищ, активності в укриттях, інструкції для вчителів і навчання з мінної безпеки, а також психосоціальна підтримка, залучення й розвиток молоді.

«Ми готові продовжувати це важливе партнерство між ЮНІСЕФ та першою леді. Війна в Україні та руйнування освітньої інфраструктури чинить нищівний вплив на життя та майбутнє понад 5,7 мільйона школярів в Україні. Разом із пані Зеленською ми працюватимемо над захистом прав кожної дитини та створенням можливості продовжувати навчання в ці складні часи. Освіта є правом та однією з найважливіших інвестицій, щоб дати дітям відчуття нормальності й безпеки. Діти в Україні та за кордоном потребують безпечного доступу до навчання та психологічної підтримки. Їм потрібен простір і можливість взаємодіяти з однолітками та допомога з освітнім процесом, який вони пропустили через війну», – розповів Мурат Шахін, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Кампанія «Спільно до навчання» має на меті повернути українським дітям доступ до освіти й поліпшити їхнє фізичне здоров’я, харчування та соціально-емоційний розвиток.

Це важливо для всіх: батьків, дітей, учителів та адміністрацій шкіл. Адже юним українцям необхідно вчитися. Освітній процес також допомагає їм підтримувати ментальне, фізичне здоров’я та психосоціальний розвиток. Дорослі разом із дітьми мають змогу обрати формат навчання у новому році: онлайн, офлайн чи комбіноване. Однак питання освіти має залишатися пріоритетом для кожної дитини.