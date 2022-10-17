Олена Зеленська підсумувала результати міжвідомчої стратегічної сесії щодо харчування школярів у воєнний час

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у стратегічній сесії «Реформа шкільного харчування: перші кроки в умовах дії воєнного стану». Вона була присвячена необхідності забезпечення якісного та повноцінного харчування в закладах освіти, які в умовах російського вторгнення працюють очно.

У заході також взяли участь представники Міністерства освіти і науки, Українського інституту розвитку освіти, Міністерства охорони здоров'я, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національної асоціації громадського харчування, ініціативи СultFood, міжнародних партнерів реформи: швейцарсько-українських проектів DECIDE та «Діємо для здоров’я», ЮНІСЕФ, World Food Program, а також шеф-кухар Євген Клопотенко.

За даними МОН, цього навчального року 3116 українських шкіл відкрилися й функціонують у звичному режимі. Ще 4075 працюють у змішаному форматі (частина дітей навчається дистанційно, частина відвідує школу). Однак, на жаль, можливість забезпечувати учнів гарячим харчуванням має трохи більш як половина цих шкіл (4720 закладів). Найскладніше це робити тим, хто відновлює діяльність на деокупованих територіях.

Щоб допомогти громадам забезпечити дітей повноцінним і здоровим харчуванням у закладах освіти, команда реформи шкільного харчування залучає донорів та додаткові інвестиції. Ця допомога буде спрямована на відбудову зруйнованих або пошкоджених шкільних харчоблоків і на забезпечення гарячими обідами дітей окремих категорій.

Водночас триває робота над змінами до нормативних документів, що створять сприятливі умови для надання донорської допомоги.

Також розроблено програму, за якою майстри виробничого навчання (працівники закладів професійної освіти) навчатимуть шкільних кухарів працювати за новими нормами. Її заплановано розпочати вже цього року. Програма передбачатиме 30-годинну підготовку у змішаному форматі (онлайн та офлайн).

Портал «ЗнаЇмо» і далі інформуватиме управлінців, освітян, батьків і представників бізнесу про найактуальніші теми в організації харчування у закладах освіти. Вже понад 3600 учителів молодшої школи прослухали курс «Здорове харчування» від ЮНІСЕФ і використовують нові матеріали та знання для навчання дітей.

Олена Зеленська наголосила на важливості безпеки, оскільки під час освітнього процесу можливі повітряні тривоги, коли не лише діти та вчителі, а й персонал шкільних їдалень має перебувати у сховищах протягом невизначеного часу. Отже, потрібні чіткі та зрозумілі правила, які допоможуть працівникам харчоблоків у критичні моменти: як нагодувати дітей, якщо приготування страв було призупинене; коли технологічні процеси можна відновити, а коли ні тощо. Команда реформи розробляє такі рекомендації.

Перша леді також відзначила, що від харчування залежить не лише якість навчання, а й здоров'я та психологічний стан дітей.

«Попри російську агресію наші діти пішли до школи, вони вчаться. І в них буде майбутнє, хоч би що хотів ворог. А ми, дорослі, повинні створити їм умови для нормального й повноцінного навчання», – зазначила перша леді.