Олена Зеленська: Подружжя українських дипломатів стають окремою дієвою силою

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із представниками Асоціації «Подружжя українських дипломатів».

У межах Конференції послів, що відбулася під головуванням Президента України та за участю Прем’єр-міністра й керівника МЗС, було проведено 3-тє зібрання Асоціації, створеної з метою реалізації гуманітарних і культурних проектів.

28 її представників і представниць відвідали волонтерський хаб «Совине гніздо» в Ужгороді (з 2022 року тут опрацювали понад 40 тисяч звернень щодо гуманітарної допомоги та надають усі види підтримки ВПО), КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» (під час повномасштабного вторгнення жінки-ВПО народили в закладі 524 дитини). Разом з дружиною Глави держави вони побували в дитячому центрі «Ковчег миру», який після початку повномасштабної війни зміг евакуювати з Маріуполя 36 вихованців і групу батьків. Усього на цей момент постійно в центрі проживають 14 дорослих, 5 підлітків та 18 дітей, троє з яких стали сиротами внаслідок бойових дій навколо Маріуполя.

Олена Зеленська закликала учасників Асоціації долучатися до гуманітарних проектів та ініціювати свої.

«Волонтерство сьогодні – квінтесенція всієї країни, усього, із чим наші люди зіткнулися через російський напад: від потреби в новому житлі й роботі до потреби в самореалізації, навчанні, переосмисленні свого місця в житті. Всім нам у широкому сенсі потрібне таке переосмислення, відповідь на питання, що я роблю і що можу зробити», – зазначила дружина Президента.

Перша леді наголосила, що запропонувала зробити втілені й заплановані гуманітарні та культурні проекти Асоціації (з огляду на їхню соціальну важливість) частиною основної програми наступної Конференції послів.

«Подружжя українських дипломатів стають окремою дієвою силою – так само, як перші леді світу, учасниці Саміту перших леді та джентльменів. Бо кожен із нас спроможний зробити свій внесок, щоб покращити добробут людей», – резюмувала Олена Зеленська.