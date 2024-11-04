Олена Зеленська: Поряд із нашими травмами та болем, інколи навіть як їхній наслідок, з’являються можливості

Цього року в Україні 59 % нових бізнесів відкрили саме жінки. На цьому перша леді Олена Зеленська наголосила під час виступу на восьмому Українському жіночому конгресі в Києві. Гасло цьогорічного заходу – «Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість».

Учасниці конгресу обговорили те, як жіночий потенціал допомагає долати виклики, пов’язані з війною, а також те, якою важливою складовою відбудови та модернізації країни він може стати в майбутньому.

Олена Зеленська додала, що цьогоріч, за даними Міністерства економіки, до 48 % збільшилася кількість жінок, які беруть участь у грантовій програмі «Власна справа», 22 % керівників українських дипломатичних місій – жінки і, за даними Міноборони, майже 20 % усіх добровольців – це жінки.

«Одразу треба визнати: цей потенціал найчастіше має високу ціну. Лише за цей рік я мала честь познайомитися з неймовірними жінками, зокрема вчительками. Як-от Лариса Фесенко, яка пережила 45 діб російського карцеру й після деокупації повернулася до рідної школи на Харківщині. Або Олена Влезько, як продовжила дистанційно навчати дітей із підвалу батьківської хати на Миропіллі, що на кордоні з державою-агресоркою, під постійними обстрілами», – розповіла перша леді.

Водночас вона наголосила, що всі українці та українки попри воєнні випробування мають шанс на посттравматичне зростання.

«Не все, що зараз відбувається, нас гальмує. Поряд із нашими травмами й болем, інколи навіть як їхній наслідок, є й можливості. І нам усім – і жінкам, і чоловікам – варто в це вірити, якщо хочемо будувати сильне суспільство», – підсумувала Олена Зеленська.