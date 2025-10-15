Олена Зеленська поспілкувалася з маленькими пацієнтами відділення трансплантології «Охматдиту» та їхніми батьками

З нагоди Всесвітнього дня донорства та трансплантації органів перша леді України Олена Зеленська відвідала дитячу лікарню «Охматдит» і поспілкувалася з маленькими пацієнтами та їхніми батьками.

Рідні Максима Яременка розповіли, що, коли хлопчику було чотири місяці, у нього почалося важке ураження печінки. Сумісного донора знайти не вдалося, тому лікарі зробили першу в Україні несумісну трансплантацію.

Батьки Поліни Костриці поділилися, що дівчинка на початку повномасштабного російського вторгнення потрапила до лікарні із цирозом печінки. Разом із мамою їй доводилося по шість разів на день спускатися в підвал і нести із собою кисневий балон, без якого дівчинка не могла дихати. Донором для Поліни став її старший брат.

Перша леді подякувала за роботу команді трансплантологів. Лікарі вже пройшли стажування в Японії, США та Республіці Корея. Також вони співпрацюють із польськими колегами з Дитячого меморіального інституту здоров’я у Варшаві, який уклав меморандум із «Охматдитом» під час Саміту перших леді та джентльменів у вересні 2023 року.

«Нашим лікарям можна не тільки вчитися, а й ділитися унікальним досвідом, бо українські трансплантації нині втілюють в екстремальних умовах. Медики навчилися виконувати їх під російськими обстрілами й навіть в умовах відключення електроенергії. Сьогодні, відвідуючи "Охматдит", його героїчних пацієнтів і лікарів, думаю про те, що донорство органів називають найвищою формою людяності. Бо частиною себе людина буквально рятує іншу», – сказала Олена Зеленська.

Щороку кількість трансплантацій в Україні зростає. Лише цьогоріч їх провели вже більш ніж 450, водночас торік за цей самий період було трохи понад 370.