Олена Зеленська поспілкувалася з першою леді Латвії та дружиною Президента Європейської ради

Перша леді України Олена Зеленська провела розмову з першою леді Латвійської Республіки Андрою Левіте та дружиною Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн.

Співрозмовниці, зокрема, обговорили Національну програму психологічної допомоги постраждалим від війни українцям та програму протезування та реабілітацію тих, хто постраждав внаслідок бойових дій.

«До війни я займалася програмами безбар’єрності для всіх українців. Очевидно, що після війни запит на безбар’єрність – і фізичну, і психологічну збільшиться, бо в нас багато травмованих і фізично, і психологічно. Тож уже працюємо над тим, щоб вони мали повноцінне життя», – зазначила Олена Зеленська.

З першою леді Латвії дружина Президента України обговорила також питання освіти для українських дітей за кордоном. Зокрема, Андра Левіте подарує українським дітям, що тимчасово перебувають в Латвії, двомовні абетки.

«Це дуже приємний внесок у продовження освіти для українських дітей, вони, я впевнена, опанують нову мову. І для нас дуже цінно те, що Латвія підтримала наш проект «Книжки без кордонів», коли за українськими макетами друкують українську дитячу літературу за кордоном. Наші сім’ї виїздили часто взагалі без нічого, не кажучи про те, щоб везти книжки. І кожне з цих видань буде для дітей містком до дому, до спокійного життя», – наголосила Олена Зеленська.