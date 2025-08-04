Олена Зеленська поспілкувалася з працівниками сервісів підтримки ментального здоров’я в Японії

Перша леді України Олена Зеленська під час робочого візиту до Японії зустрілася з працівниками й працівницями центру психологічної підтримки українців «Шібуя Хімаварі» та Токійського університетського шпиталю, а також поспілкувалася з людьми, яким тут надають допомогу.

Центр «Шібуя Хімаварі» був заснований одразу після початку повномасштабного російського вторгнення для психологічного зміцнення українців, які знайшли прихисток у Японії. Зараз там зареєстровано близько 1500 людей, а загалом підтримку в цьому центрі надали вже 6 тис. українців.

Національна асоціація фахівців психічного здоров’я Японії також допомагає людям, які залишилися в Україні, – онлайн-консультаціями, підтримкою на місцях із регулярним обміном досвідом з українськими фахівцями, а також проведенням навчань, воркшопів, симпозіумів.

Олена Зеленська подякувала очільниці асоціації та керівниці центру «Шібуя Хімаварі» Маріко Укійо за її особистий візит до України цього року: вона навчала українських психологів методів арттерапії.

«Японія – одна з небагатьох країн, яка має глибокий досвід підготовки до криз і підтримки населення в надзвичайних ситуаціях. Культура поваги до вразливості та відповідальність за колективну безпеку тут надзвичайно розвинені, на всі виклики є відповідь, укорінена одночасно в медицині й культурі», – зазначила дружина Президента.

Перша леді наголосила, що наша країна теж ділиться з Японією своїм досвідом у цій сфері: серія анімаційних роликів від Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» про подолання стресу та способи самодопомоги буде показана на EXPO 2025, що проходить цими днями в Токіо, а також у школах країни.

Крім того, Олена Зеленська відвідала Токійський університетський шпиталь, на базі якого працює Центр відновлення для пацієнтів після завершення «гострої» фази лікування у відділенні нейропсихіатрії. У закладі допомагають людям із депресивними, тривожними та адаптаційними розладами, поєднуючи фізичну активність, психотерапевтичні методи та елементи соціального тренування.

«Сьогодні відвідую це місце, яке може стати важливим прикладом для України. Водночас після років упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я вже можемо ділитися й нашим досвідом, набутим у екстремальних, оборонних умовах», – зауважила вона.

Перша леді розповіла про створення в Україні 279 центрів життєстійкості та мережі з 200 спеціалізованих центрів ментального здоров’я в лікарнях, а також про інтеграцію турботи про ментальне здоров’я в роботу понад 2 тис. закладів первинної медичної допомоги.

«Кожна країна прокладає свій шлях до ментального здоров’я, але якщо вдається поєднати найкращі практики, це робить сильнішими всіх», – підсумувала Олена Зеленська.