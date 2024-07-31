Олена Зеленська: Працюємо, щоб україністики – отже, взаєморозуміння – у світі ставало більше

Під час візиту до Туреччини перша леді України Олена Зеленська відвідала Стамбульський університет, де вже впродовж шести років готують фахівців з української мови та літератури.

«Вони не тільки майбутні (чи, радше, вже нинішні) перекладачі, а фахівці міжнародних відносин, які знають, люблять, промотують і промотуватимуть українське, сприятимуть тому, щоб у Туреччині краще розуміли Україну, – і навпаки», – зазначила дружина Президента.

Також Стамбульський університет співпрацює з п’ятьма українськими закладами вищої освіти – Харківським, Львівським, Одеським, Дніпровським та Київським національними університетами.

Олена Зеленська познайомилася з турецькими студентами та українськими викладачами відділення й подякувала деканові літературного факультету пані Севтап Кадиоглу за розвиток україністики.

«Науковці родом із Харкова, Києва, Тернополя, Хмельниччини передають нині знання з української мови та літератури турецькій молоді. Те, що в цих стінах нині росте й розвивається україністика, дуже надихає. Тим паче нещодавно у Вашингтоні ми започаткували Глобальну коаліцію українських студій. Працюємо, щоб україністики – отже, взаєморозуміння – у світі ставало більше», – наголосила перша леді.

Під час візиту до університету Олена Зеленська також передала видання, що представляють нашу державу, до Української книжкової полички, яку відкрили торік.