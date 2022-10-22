Під час візиту до Німеччини перша леді України Олена Зеленська презентувала на Франкфуртському книжковому ярмарку «Довідник безбар’єрності», а також взяла участь в інтерв’ю-дискусії на запрошення журналу Brigitte.

«Довідник безбар’єрності» – гід із коректного спілкування, який зафіксував нові норми безбар’єрної мови. Він був започаткований у 2021 році за ініціативою першої леді Олени Зеленської у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, що виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами, і доступний за посиланням https://bf.in.ua.

Через російське вторгнення презентація друкованої версії довідника, яка мала відбутися на Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» 2022 року в Києві, відбулася 22 жовтня на Франкфуртському книжковому ярмарку в Німеччині. Це мультиформатне видання, яке можна не лише читати, але й відчувати на дотик.

Олена Зеленська розповіла про цей проект в інтерв’ю Brigitte – найбільшому жіночому журналу в Німеччині, який видається з 1886 року накладом 800 тис. примірників.

Перша леді зазначила, що безбар’єрність стала важливою для України ще до російського вторгнення.

«Ми вже давно визначили для себе, що найголовніше в державі – це людина. Філософією держави має бути людиноцентричність. А для цього людині треба дати всі можливості. Моєю роботою було сприяти цим можливостям. Безбар’єрність – це не лише фізичні перепони, це ще й психологічні перестороги, упередження, економічна нерівність, наприклад нерівна оплата. Ми боролися з усіма цими перешкодами: створювали дружній простір, домагалися рівної оплати праці та працевлаштування для всіх, незалежно від статі та фізичного стану, боролися з упередженнями та насильством – фізичним і психологічнім», – розповіла вона.

Водночас, зауважила перша леді, із російським вторгненням безбар’єрність набула ще більшої актуальності й нового значення.

«Бо агресія створила ще більше бар’єрів. Ще більше фізичних – бо щодня все більше дорослих і дітей травмується від обстрілів, втрачає руки і ноги. Ще більше психічних бар’єрів – бо сьогодні майже кожен українець переживає стрес через війну. Ще більше економічних бар’єрів – бо люди втрачають житло, роботу, бізнес. Але ми – не Росія. Ми хочемо, щоб наші люди мали всі можливості, були здоровими. Наш принцип – людина в центрі всього. Ми відправляємо людей на протезування і створюємо національну програму психічного здоров’я, щоб кожен за потреби міг отримати відповідні послуги. Ми відновлюємо країну, щоб після нашої перемоги люди мали кращі можливості», – сказала Олена Зеленська.

Вона зазначила, що «Довідник безбар’єрності» – проект із відкритим кодом: його електронна версія регулярно збагачується новою актуальною інформацією. Зокрема, додався розділ «У воєнний час», у якому можна знайти відповіді на питання найвразливіших верств населення: сімей із дітьми, людей старшого віку та їхніх близьких, людей з інвалідністю. І робота з наповнення довідника корисною інформацією триває.