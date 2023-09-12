Олена Зеленська презентувала проект своєї фундації «Адреса дитинства»

Фундація першої леді України Olena Zelenska Foundation у межах проекту «Адреса дитинства» споруджує перші будинки для великих прийомних родин із прифронтових регіонів. Презентація проекту відбулася за участю дружини Президента України та директорки Фундації Ніни Горбачової. У восьми областях зводять 14 будинків для великих прийомних родин (так званих дитячих будинків сімейного типу, ДБСТ), які через війну втратили житло. Проект реалізується виключно коштом міжнародних донорів.

У презентації також взяли участь керівники профільних міністерств, громадських організацій, партнери, представники військових адміністрацій областей, де розпочалося будівництво, зокрема начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Нині в Україні налічується 1310 великих прийомних родин. У них виховують від п’яти до десяти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. За час повномасштабної війни без домівок залишилися щонайменше 80 таких сімей. Вони виїхали в безпечніші регіони України, але так і не мають постійного місця проживання.

Однією з перших новий дім отримає родина Алли та Олександра Ярославцевих із Запорізької області. Їхня домівка у рідній Михайлівці вщент зруйнована. Батьки з одинадцятьма дітьми орендують житло в Борисполі на Київщині. Ділянка під будівництво нового дому розташована в с. Ревне неподалік Борисполя.

«Коли рік тому з’явилася моя фундація, щоб допомагати українцям долати гуманітарні, освітні, медичні виклики, які постали через війну, одні з перших, кому ми почали допомагати, – це великі прийомні родини. Кожній четвертій ми надали необхідні речі – від меблів та одягу до ноутбуків. Понад тисячу дітей із батьками цього року ми вперше відправили на відпочинок до Карпат. Усе це було дуже важливо для них. Але ви здогадуєтеся, який їхній запит був основним: дім. Ми не можемо наразі повернути їм їхній дім. Але можемо дати дитинству, яке опинилося у вигнанні, нову адресу, яка стане улюбленим домом. Так народився проект фундації «Адреса дитинства», – розповіла перша леді.

«Адреса дитинства» – проект будівництва житла для великих прийомних родин. Нові оселі для так званих ДБСТ будуть інклюзивними, енергоефективними. Їх умеблюють та обладнають побутовою технікою. Загальна площа кожного будинку – 285,5 кв. м. У дворі буде облаштовано підземне модульне бетонне укриття (ЗСЦЗ) із металевими вибухостійкими дверима.

Дружина Президента розповіла історії декількох таких сімей.

Зокрема, родина Тетяни та Сергія Юричків із Запорізької області з вісьмома дітьми жила в будинку в місті Оріхові. Зараз їхній дім перетворився на руїни. Жанна та Олександр Сомови з Берислава Херсонської області своїх дітей не мають, а тому все життя займаються вихованням прийомних. Зараз у них восьмеро дітей. Коли російські окупанти захопили місто Берислав, родина два місяці жила в підвалі місцевого заводу. Через переохолодження діти почали хворіти. Тому родина, ризикуючи життям, евакуювалася. Сьогодні сім’я живе в місті Монастирище Черкаської області в орендованому приватному будинку. Їхній дім у Бериславі вщент зруйнували окупанти.

Нині десятки великих прийомних родин зірвані з місця, орендують житло або отримали прихисток у громадах, але все це – варіанти тимчасові й не пристосовані.

«Історії всіх родин вражають. Сміливістю, волею до життя та перемоги. І під час війни вони продовжують брати дітей на виховання. Батьки-вихователі надихають нас працювати далі. Я вдячна партнерам і меценатам за небайдужість до наших дітей. Нам надзвичайно важливо повернути їм дім», – сказала Ніна Горбачова.

У межах проекту фундація Олени Зеленської відібрала 14 ДБСТ, які особливо потребують житла.

Проект «Адреса дитинства» реалізується виключно коштом міжнародних донорів. На будівництво перших 14 домівок фундації вдалося залучити 5,5 млн доларів США. Проект підтримали уряди Об’єднаних Арабських Еміратів та Естонії (Естонський центр міжнародного розвитку, ESTDEV), а також австралійський фонд Minderoо Foundation. Партнерами будівництва також виступили CLT-Rezult, компанія ROCKWOOL Ukraine та благодійна організація Global Empowerment Mission (GEM).

Дружина Президента нагадала, що розвиток сімейних форм виховання й відмова від інтернатів є однією з умов вступу України до ЄС.

«Але це не лише формальна, а ще й моральна умова. Умова того, що ми матимемо нормальне суспільство, де всі люди отримують родинне тепло й любов. Тож це потрібно не лише дітям – це потрібно всім нам. Щоб навколо нас були щасливі, впевнені, потрібні комусь і самим собі люди. І, звісно, в кожної родини мусить бути місце сили, яке вона назве домом. Адреса дитинства, любові й початку прекрасного життя», – підсумувала перша леді.

Довідка. У 2023 році фундація Олени Зеленської розпочала проект «Адреса дитинства», який передбачає будівництво житла для великих прийомних родин (так званих ДБСТ). Наразі розпочато спорудження будинків у Харківській, Київській, Черкаській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Житомирській та Закарпатській областях. Побудоване в межах проекту соціальне житло передається на баланс громад. Мешкати в ньому сім’ї зможуть протягом усього часу існування своєї великої прийомної родини (ДБСТ).

Усі будинки враховують побажання родин, зокрема дітей. Дерев'яний дім буде одноповерховим, безбар’єрним, енергоефективним, матиме утеплений фасад. Житло буде забезпечене тепловим насосом та автономним джерелом живлення. Поряд із будинком встановлять модульне бетонне укриття, яке відповідає державним стандартам. В оселі буде п’ять дитячих спалень, батьківська кімната, кімнати для ігор та навчання, а також необхідна побутова техніка й меблі.