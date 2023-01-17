Олена Зеленська презентувала українську формулу миру на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті пленарної сесії у конгрес-центрі Всесвітнього економічного форуму (WEF), що стартував у швейцарському Давосі. Вперше в історії форуму на ньому виступила дружина лідера держави.

Дружина Президента презентувала аудиторії українську формулу миру, яку раніше Володимир Зеленський представив лідерам G19. Формула містить десять конкретних пунктів – від ядерної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених і депортованих, яких утримують на території Росії.

Олена Зеленська зазначила, що представляла формулу миру найперше в гуманітарному, людському вимірі, та розповіла про тих українців, які потребують реалізації її пунктів якнайшвидше.

«Мир у нашому розумінні не дорівнює перемир’ю. Щоб змогли повертатися додому наші люди, які зараз розкидані по світу. Щоб із фронту повернулися батьки, сини й доньки. Щоб знову з’єдналися сім’ї, які були роз’єднані війною. Єднання – це те, що повертає мир», – сказала перша леді у зверненні.

Крім того, на полях Всесвітнього економічного форуму Олена Зеленська провела низку зустрічей.

Зокрема, дружина Глави держави подякувала Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за особисту увагу до України та допомогу, яку комісія надає для відновлення українських шкіл. Під час зустрічі з очільницею Єврокомісії також було обговорено шляхи підтримки розвитку сімейних форм виховання дітей в Україні.

«Згідно з українськими зобов’язаннями щодо вступу до ЄС, ми маємо повністю позбутися класичних сиротинців із вихователями та директорами, надавши всім дітям змогу рости в сім’ях. Отже, прийомних та патронатних родин, а також дитячих будинків сімейного типу має стати більше», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді відзначила необхідність фінансової підтримки ЄС для розбудови системного підходу до відмови від інституційного виховання дітей та розвитку сімейних форм, стимулювання національного усиновлення. Інструментом та локомотивом цього процесу міг би стати профінансований ЄС проектний офіс.

«Пропоную долучатися до цього всьому світові. Бо важко уявити більш гідну мету, аніж дім та родина для кожної дитини», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська також провела зустрічі з очільниками Швейцарської Конфедерації: Президентом Швейцарії Аленом Берсе та головою Департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Із Президентом Швейцарської Конфедерації вона обговорила допомогу, яку його країна надала українським вимушеним переселенцям, подякувала за неї та за підтримку політики ЄС у санкційних заходах щодо Росії: зараз у країні заблоковано російських активів на 7,5 млрд швейцарських франків.

Під час розмови з Ігнаціо Кассісом Олена Зеленська привітала Швейцарію з першим в історії країни непостійним членством у РБ ООН. Вона висловила сподівання, що дворічне перебування дружньої Швейцарії у складі Радбезу сприятиме підтримці нашої держави. Сторони також обговорили участь і лідерство Швейцарської Конфедерації у відбудові України. Перша леді висловила переконання, що українсько-швейцарська співпраця надалі розвиватиметься.

Крім того, перша леді зустрілася з Принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Саме Ліхтенштейн підтримує українські проекти щодо фіксації воєнних злочинів росіян і виділив на це загалом 450 тис. швейцарських франків.

«Допомогти Україні покарати російські злочини – Князівство Ліхтенштейн уже робить це. Сьогодні вдалося особисто подякувати за відданість Князівства Ліхтенштейн міжнародному праву, включно з активною позицією в ГА ООН щодо створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності причетних за ці злочини. Будемо вдячні за подальше просування цієї ініціативи», – сказала Олена Зеленська.

Під час дискусійної панелі в Українському домі в Давосі дружина Президента відповіла на одне з найпоширеніших запитань стосовно «втоми від України» та того, як заохочувати й надихати донорів підтримувати нашу країну.

«Україна зараз веде боротьбу фізично, але й світ веде боротьбу морально. Нам усім потрібна ця перемога. Якщо весь світ стомився і ви можете зробити паузу, то уявіть, що буде, якщо стомляться українці. Ми також стомлені і морально, і фізично. Ми не маємо права на зупинку і дуже сподіваємося, що ви також відчуєте цю емоцію. Весь цивілізований світ уже так багато допоміг, що зупинка означатиме, що вся попередня допомога була марною. Не можна припинити гасити пожежу, коли половина будівлі горить. Не можна зупинятися на середині. Тут або нічого, або все», – підсумувала перша леді.

Перед початком дискусії Олена Зеленська оглянула виставку Ukraine is You, де представлені відеороботи про російські воєнні злочини та документальні кадри з нещодавно звільненого Херсона.