Олена Зеленська презентувала «Українську книжкову поличку» та україномовні аудіогіди в Албанії та Ірландії

У межах реалізації культурних проектів першої леді України Олени Зеленської було презентовано «Українську книжкову поличку» та запущено україномовні аудіоекскурсії в Албанії та Ірландії.

Так, за участю Посольства України в Албанії та за підтримки першої леді країни Арманди Бегай відбулися одразу дві культурні події в м. Корча: відкриття «Української книжкової полички» в Центральній публічній бібліотеці ім. Тімі Мітка та впровадження українського аудіогіда в Національному музеї середньовічного мистецтва.

«Українська книжкова поличка» в місті Корча є третьою в Албанії. Такі ж полички раніше з’явилися в Національній бібліотеці Албанії (м. Тирана) та в публічній бібліотеці м. Дуррес.

Проект «Українська книжкова поличка», ініційований першою леді України, вже реалізовано в понад 20 країнах, зокрема Австрії, Естонії, Латвії, Литві, Нідерландах, Словаччині, Туреччині, Чехії, Греції, Франції. Він покликаний підвищувати обізнаність світу з українською літературою, історією, культурою.

«Українська звучить у світі особливо – як мова спротиву та стійкості. Як мова людяності – на противагу агресії. І як мова культури – на противагу сучасному варварству», – наголосила Олена Зеленська.

Гості відкриття «Української книжкової полички» в Корчі переглянули український документальний фільм «Залишаючи Ірпінь» – свідчення воєнних злочинів російських окупантів проти народу України.

Крім того, було запущено україномовний аудіогід у Національному музеї середньовічного мистецтва в місті Корча. Він став першим албанським музейним закладом, де можна прослухати аудіоекскурсію українською. Музей створено в 1980 році. Він відомий однією з найбільших у світі колекцій візантійських ікон, виробів із кераміки, дерева, цінних металів і коштовного каміння.

«Один із найвизначніших музеїв Албанії заговорить українською. Це означає, що українці зможуть почути про культуру та спадщину вашої країни рідною мовою й зрозуміють Албанію краще. У той час, коли Росія говорить мовою агресії, ми з вами говоримо мовою мистецтва історії, пам’яті й культури. Нехай же мова людяності звучить», – наголосила Олена Зеленська у відеозверненні до учасників заходу.

Ще один аудіогід українською мовою у межах проекту першої леді днями запрацював у старій бібліотеці Трініті-коледжу в Ірландії. Він дасть змогу українським відвідувачам, випускникам, працівникам і студентам ознайомитися з 1200-річною Келлською книгою (The Book of Kells). Цей рукопис вважається найбільшим культурним скарбом Ірландії.

Бібліотека Трініті-коледжу – одна з найкрасивіших у світі. У її Довгій залі (Long Room) зберігається 200 тис. цінних книг.

Посольство України в Ірландії ініціювало відкриття україномовного аудіогіда в бібліотеці в січні 2022 року. Витрати на його створення повністю покрила адміністрація виставки.

Проект із впровадження українських аудіогідів у провідних пам’ятках світу з 2020 року реалізується під патронатом першої леді України Олени Зеленської й наразі налічує 56 аудіоекскурсій українською у 36 країнах.

Лише торік український аудіосупровід з’явився в Національному музеї Чехії, Музеї імміграції в Сан-Паулу (Бразилія), палаці Шенбрунн (Австрія), Історико-художньому заповіднику «Гобустан» (Азербайджан), соборі Святого Мартіна (Словаччина), на автобусному туристичному маршруті Hop-on Hop-off в Осло (Норвегія), у Національному музеї «Палац Великих князів Литовських» (Литва), храмі Улувату на Балі (Індонезія), Національному музеї Катару. У 2023 році два україномовних аудіогіди запрацювали у Нідерландах – у музеї Ешера та музеї Абрагама Бредіуса.