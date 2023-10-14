Олена Зеленська про рецепт ментального здоров’я: Необхідно подбати про власний стан, щоб змогти допомогти іншим

У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я триває підготовка військових психологів. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю телеканалу ICTV (телемарафон «Єдині новини») з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я, який за ініціативою ВООЗ щороку відзначається 10 жовтня.

Дружина Президента відзначила українську стійкість, яка тримається, зокрема, на взаємодопомозі.

«Кожна країна у світі зацікавлена в тому, щоб плекати свою стійкість через стійкість кожного з громадян, бо так постає суспільна стійкість. Ми, здається, уже довели всьому світові, що українське суспільство стійке. І навіть не просто довели – ми здивували й шокували своєю стійкістю. Маємо усвідомити, що нам дало ці сили, і плекати це в собі. Допомагаючи іншим, ми підсвідомо допомагаємо й собі триматися. Іще я вбачаю коріння нашої стійкості в нашому національному самоусвідомленні, в нашій культурі, в нашій історичній пам'яті», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді розповіла про цілі та завдання Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яка реалізується за її ініціативою: «Кожен із нас, навіть той, кому пощастило, в кого рідні, близькі живі, в кого не зруйнований будинок, все одно не почувається в постійній беззаперечній безпеці, не впевнений у завтрашньому дні, і цей перманентний стрес не може не даватися взнаки. Наша програма створена для того, щоб дати людям найкращі інструменти допомоги собі. Уже зараз можна застосувати прості прийоми для того, щоб не вдаватися до лікування потім. І це насправді дуже класна новина, що в більшості випадків на першому етапі можна уникнути великих проблем у майбутньому».

Дружина Президента зазначила, що ментальне здоров’я поряд із бідністю входить у п’ятірку викликів для всього світу. Це продемонструвало опитування, проведене в 11 країнах світу до третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві 6 вересня 2023 року і був присвячений ментальному здоров’ю.

«Є висновки нашого дослідження, які вселяють оптимізм щодо молодого покоління, підлітків. З одного боку, вони найуразливіші, вони більше відчувають свою вразливість, більше відчувають самотність, але при цьому вони відкритіші до того, щоб просити про допомогу, вони сміливіше дивляться на це, в них немає вкоріненої стигми про те, що це може бути соромно. Вони ставляться до ментального здоров’я більш свідомо, і це дає оптимізм і віру в те, що в майбутньому такі проблеми вирішуватимуться швидше й простіше», – додала Олена Зеленська.

Перша леді зазначила, що в Україні великий запит на психологів і психотерапевтів, особливо на тих, які вміють працювати з військовими, і в межах програми приділяється окрема увага підготовці таких фахівців.

«Уже почали процес навчання військових, поранених військових психологічних спеціальностей, щоб у нас було більше справді фахових людей, які мають про що говорити зі своїми колегами та можуть допомогти. Люди, які зараз нас захищають, мають і матимуть підвищений запит на справедливість, і ми всі як суспільство повинні правильно відповідати на цей запит», – переконана дружина Президента.

Олена Зеленська також розповіла, як підтримувати власне ментальне здоров’я та піклуватися про нього: «Гарна порада від Стівена Фрая, який цього року був ведучим третього Саміту перших леді та джентльменів. Пан Фрай є активістом боротьби за здорову психіку. Його порада – насамперед бути щирим із собою, чесно визнавати свої тривоги й проблеми. Це, звісно, найскладніше, тому що всі ми звикли грати ролі, які самі собі призначили або які призначило нам суспільство. А бути чесним із собою означає сміливість вийти на час із якоїсь ролі, наприклад із тієї, де ви тягнете все на собі й ніколи не стомлюєтеся. Правдивість із собою потрібна, щоб вчасно відновитися й не зламатися. Це, до речі, перший крок у багатьох психологічних реабілітаційних програмах. Мені здається, це може підштовхнути більшість людей замислитися про те, щоб подбати насамперед про себе, бо це відповідально й дасть змогу потім подбати про інших».