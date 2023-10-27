Олена Зеленська про запуск україномовних аудіогідів: Українська звучить як мова культури, історичної пам’яті та боротьби за майбутнє

Перша леді України Олена Зеленська повідомила про відкриття нових україномовних аудіогідів у межах проєкту з поширення української мови у провідних історичних пам’ятках світу.

Так, аудіогід українською доступний у Музеї вікінгів у Стокгольмі.

«Давні скандинавські мореплавці започаткували династію київських князів, століттями плавали Дніпром, жили на його берегах і назавжди стали частиною нашої історії та легенд. Символічно, що тепер вони розкажуть про свої пригоди українською», – зазначила Олена Зеленська.

Аудіогіди українською мовою також доступні у Європейському центрі солідарності в Гданську (сучасна культурна інституція, яка увічнює пам’ять про найбільший громадянський успіх Польщі – перемогу руху «Солідарність»), Імператорській скарбниці в Австрії, античному місті Аспендос у Туреччині та Іллінойському музеї Голокосту в США – третьому найбільшому у світі музеї з цієї тематики, який щороку відвідує понад 130 тис. осіб.

Проєкт із впровадження україномовних аудіогідів у культурних пам’ятках світу охопив уже 75 музеїв і визначних місць у 43 країнах. Зокрема, його реалізовано у Луврі та Версалі (Франція), Вестмінстерському абатстві (Велика Британія), Колізеї та Галереї Боргезе (Італія), Галереї Альбертіна (Австрія), Рейксмузеї (Нідерланди).

«Українська звучить у них як мова культури, історичної пам’яті та боротьби за майбутнє – для всіх, хто хоче чути саме таку мову», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська висловила подяку українським посольствам у Швеції, Польщі, Австрії, Туреччині та Генеральному консульству України в Чикаго за реалізацію проєкту й популяризацію української мови й культури у світі.