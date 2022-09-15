Олена Зеленська провела чергову серію відеорозмов з дружинами глав держав та урядів – учасницями другого Саміту перших леді та джентльменів

Перша леді України Олена Зеленська продовжує серію відеорозмов з представницями країн, які долучилися до цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів. Протягом останнього тижня вона поспілкувалася з дружинами глав держав та урядів Польщі, Німеччини, Еквадору та Греції.

Саміт перших леді та джентльменів – це міжнародна платформа, покликана створювати зручні умови для обміну досвідом та реалізації спільних проектів задля добробуту людей у світі.

«Відеодзвінки, які ми проводимо в межах Саміту, дають змогу поглибити відносини між нашими країнами, більше дізнатися про життя людей та їхні потреби. А це все важливе для об'єднання зусиль і роботи над спільними проектами. Разом ми можемо більше, ніж поодинці», – наголосила Олена Зеленська.

Мета цих розмов – закріпити й поглибити співпрацю між країнами у гуманітарній, культурній, освітній та соціальній сферах, а також у сфері ментального та фізичного здоров’я.

Під час розмови з першою леді Республіки Польща Агатою Корнгаузер-Дудою дружина Президента України висловила особливу подяку за турботу про наймолодше покоління українців, зокрема тих, хто потребує медичної допомоги, за організацію їхнього лікування як у медичних закладах Польщі, так і за кордоном. Як відомо, з ініціативи Агати Корнгаузер-Дуди відбулося транспортування важкохворих пацієнтів із дитячої лікарні у Львові до шпиталів у Республіці Польща (міста Лодзь, Торунь, Краків), а також до медичних закладів Італії та Німеччини.

Під час розмови з дружиною Президента ФРН Ельке Бюденбендер перша леді України розповіла про свою ініціативу «Українська книжкова поличка», у межах якої у книжкових мережах і бібліотеках Німеччини з’явилися видання українською мовою.

«Важливо, щоб українці за кордоном мали доступ до книг рідною мовою. Найближчим часом ми розширимо асортимент українських видань у Берліні та інших містах», – сказала Олена Зеленська.

Крім того, дружина Президента України запропонувала Ельке Бюденбендер стати патронесою книжкового проекту «Історії кращого часу» в Німеччині. Він передбачає випуск і начитку книг вітчизняних авторів українською, німецькою та нідерландською мовами. Їх поширюватимуть у Німеччині, Австрії, Бельгії та Нідерландах. Цікавинкою проекту стане можливість самостійно начитати книгу. За задумом організаторів, ініціатива допоможе дітям подолати сум, інтегруватися в середовище країни перебування та зберігати звʼязок із рідними, які залишилися вдома.

Під час розмови з першою леді Еквадору Олена Зеленська подякувала за засудження її країною військового вторгнення Росії в Україну та за підтримку відповідних резолюцій у межах міжнародних і регіональних організацій. Дружина Президента також відзначила спільний напрямок діяльності перших леді – захист прав дітей – і запропонувала обмінятися досвідом щодо реалізації відповідних програм.

Під час розмови з дружиною Прем’єр-міністра Греції Маревою Грабовскі-Міцотакіс Олена Зеленська позитивно оцінила програму оздоровлення дітей у Греції, яка охопила вже понад 1200 юних українців. Перша леді України також приділила увагу обговоренню питання освіти для українських школярів, які перебувають на території Греції, зокрема створення необхідних умов для вивчення предметів української шкільної програми.

«Нам важливо, щоб ті школярі, які бажають продовжити освіту в українських школах дистанційно, могли це зробити, не порушуючи грецьке законодавство. Тому для нас пріоритет – запровадження гнучкого графіка та спрощеної процедури відвідання грецьких шкіл», – розповіла вона.

Марева Грабовскі-Міцотакіс висловила розуміння важливості розв’язання цього питання й пообіцяла звернути на нього увагу. Крім того, дружина Прем’єр-міністра повідомила, що, згідно з домовленостями з першою леді США, незабаром до Греції прибудуть три психологи, які допомагатимуть у реабілітації нової групи українських дітей.

Нагадаємо, раніше перша леді України поспілкувалася з дружиною Президента Європейської ради, першими леді Бельгії, Австрії, Північної Македонії, Іспанії, Сербії, Латвійської Республіки, Белізу, дружиною Президента Ісландії. Загалом Олена Зеленська провела вже 13 розмов.

Довідка. Другий Саміт перших леді та джентльменів відбувся в Києві 23 липня у змішаному форматі: частина учасників долучилася за допомогою телемостів із Варшави, Брюсселя, Вашингтона та Лондона. Головна студія була розміщена в Києві, на території Національного заповідника «Софія Київська». До заходу долучилися 23 перші леді та майже 50 всесвітньо відомих спікерів. Саміт висвітлювався в понад 20 країнах світу. Захід був присвячений повоєнній відбудові України, а саме: відновленню її людського капіталу. Одним з головних завдань Саміту був збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Було зібрано понад $6,4 млн. На частину цих коштів вже придбано 82 реанімобілі.