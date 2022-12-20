Олена Зеленська провела онлайн-зустріч із першими леді різних країн світу

Перша леді України Олена Зеленська та учасниці ініційованого нею Саміту перших леді та джентльменів підбили підсумки 2022 року й окреслили плани на наступний рік.

В онлайн-зустрічі взяли участь: перша леді Франції Бріжит Макрон, перша леді Латвійської Республіки Андра Левіте, перша леді Литви Діана Наусєдєнє, перша леді Ісландії Еліза Рейд, дружина Президента Республіки Північна Македонія Елізабета Гьоргієвська, дружина Премʼєр-міністра Бельгії Аннік Пендерс, перша леді Республіки Сербія Тамара Вучич, Дружина Премʼєр-міністра Бермудських островів Крістін Берт, перша леді Естонії Сір'є Каріс.

Дружина Президента України подякувала колегам за підтримку нашої країни під час російського вторгнення.

«Після 24 лютого, коли багато професійних політиків іще навіть не встигли зробити заяв, ви вже вийшли зі словами підтримки та пропозиціями допомоги. І в наступні важкі місяці ми разом із вами евакуювали дітей з онкологією, завозили в Україну гуманітарну допомогу та інкубатори для новонароджених. Разом ми задумували й втілювали програми психологічної допомоги та протезування для постраждалих від війни. Ми влаштовували культурні заходи на підтримку України й відкривали культурні центри для переміщених громадян України, яких ви надзвичайно тепло прийняли у своїх країнах. Ми навіть друкували й роздавали дитячі книжки маленьким українцям, які вимушено покинули домівки, щоб вони могли почути на ніч рідну казку. Думаю, все це стало можливим, бо в нас – спільні цінності. І найбільша з них – людське життя та його порятунок. Свобода та її захист. Ви першими зрозуміли: те, за що бореться Україна, не має кордонів. Бо це саме право на існування», – наголосила вона.

Олена Зеленська відзначила важливість проведення другого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві в липні 2022 року.

«Другий Саміт подвоїв як кількість учасників – 23 перших леді, – так і кількість міжнародних спікерів – понад 40 осіб, серед яких були Президент Республіки Польща, Президент Європейської ради, генеральний директор ВООЗ, виконавча директорка ООН Жінки, єврокомісар з питань охорони здоров’я, зірки світового спорту й кінематографу та багато інших. Ми сумнівалися, чи проводити цей захід із міркувань безпеки. Але вас не зупинила російська загроза, і наше представництво навіть виявилося вдвічі більшим. На таке здатні лише друзі й однодумці. Дякую!» – сказала перша леді України.

Дружина Президента акцентувала, що в межах Саміту вдалося зібрати 6,4 млн дол. США, що дало змогу закупити 84 автомобілі швидкої допомоги для потреб МОЗ України.

Під час онлайн-зустрічі перші леді обговорили плани роботи на 2023 рік. Зокрема, Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміт у заходи міжнародних організацій і навпаки.

«Такі зустрічі в межах інших великих міжнародних подій додадуть нашій співпраці регулярності. Ми можемо разом проводити міжнародні події інших глобальних організацій: ГА ООН, G7, G20 тощо, – і самі представляти Саміт на їхніх полях», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді відзначила, що російський напад на Україну й український спротив змінюють світ. І так само змінюється роль перших леді світу.

«Тривалий час перших леді вважали лише м’якою силою, далекою від великого впливу на світ. Але зараз я відчуваю, як нашими силами, силами Саміту все змінюється. Впевнена, ви теж це відчуваєте. Ми здатні впливати та вже впливаємо на те, яким стає світ. На те, чи стане він кращим і безпечнішим. Ми з вами – сила. А жорстка чи м’яка – це ми самі вирішуємо, залежно від обставин. Головне – потужна». – резюмувала дружина Президента України.