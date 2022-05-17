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Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю

17 травня 2022 року - 20:14

Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю

Перша леді України Олена Зеленська провела телефонну розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

Дружина Президента України подякувала своїй колезі та народу Ізраїлю за підтримку й гуманітарну допомогу для нашої держави. Так, медичну допомогу ізраїльських лікарів отримали вже 7 тисяч українців.

Олена Зеленська також запросила Міхаль Герцог до участі в національній програмі з психологічної допомоги, яка розробляється з ініціативи першої леді України. Дружина Глави Української держави зазначила, що саме Ізраїль має великий досвід боротьби із посттравматичним стресовим розладом, що стало особливо актуальним для України.

«Жорстокість російських військових, яка глибоко шокувала весь цивілізований світ, призводить до того, що мільйони українців потребують ще й нагальної професійної психологічної допомоги. І тут дуже вдячна за підтримку держави Ізраїль, яка дасть змогу це реалізувати, про що ваш чоловік, Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог повідомив у листі моєму чоловікові Володимиру Зеленському», – заявила вона.

Як наголосила у відповідь Міхаль Герцог, «Ізраїль справді має всі можливості та готовність навчати українських психологів для того, щоб у майбутньому вони могли кваліфіковано допомагати тим, хто цього потребує».

Також сьогодні у Києві відновило роботу Посольство Ізраїлю в Україні.

Прапор Держави Ізраїль біля його будівлі особисто підняв Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

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