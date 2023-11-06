Олена Зеленська провела відеодзвінок із першою леді Республіки Польща Агатою Корнгаузер-Дудою

Перша леді України провела відеорозмову з першою леді Республіки Польща Агатою Корнгаузер-Дудою. Олена Зеленська подякувала колезі за системну й надзвичайно активну допомогу Україні та її громадянам.

Зокрема, за підтримки першої леді Польщі в Україні відбулася серія тренінгів для українських медиків і рятувальників різних напрямів.

39 українських лікарів – реабілітологів, комбустіологів, анестезіологів, фізіотерапевтів – пройшли стажування в Східнопольському центрі лікування опіків і реконструктивної хірургії. У програмі навчання взяли участь п’ять груп лікарів і медичного персоналу з установ Львова, Києва, Одеси, Рівного, Івано-Франківська, Вінниці, Дніпропетровська, Кропивницького, Ужгорода, Черкас і Тернополя.

49 українських лікарів екстреної медицини пройшли навчання в Польщі у складі польських аеробригад на гелікоптерах у межах програми Helicopter emergency medical services, HEMS.

На виконання домовленостей, досягнутих між першою леді Польщі та першою леді України у Варшаві під час візиту президентського подружжя України до Польщі 5 квітня 2023 року, було запущено чергову серію спеціалізованих навчальних курсів, призначених для медичного персоналу з України, у сферах реабілітації, боротьби зі стресом і психотравматології.

100 українських лікарів (реабілітологи, психологи та психіатри) пройшли стажування з діагностики й терапії розладів, пов’язаних зі стресом війни, на базі Військово-медичного інституту Національного науково-дослідного інституту Варшави.

У вересні цього року розпочато навчання медиків з України передовим методам порятунку життя та медицині бою. Інструктори санітарної авіаційної служби та кафедри екстреної медичної допомоги Варшавського медичного університету підвищують кваліфікацію українських лікарів, фельдшерів і медсестер. У програмі взяли участь 90 жінок.

У межах домовленостей з Об’єднанням добровільних пожежних підрозділів Республіки Польща (охоплює підрозділи добровільних пожежних бригад, які діють по всій Польщі, і налічує майже 700 тис. членів) організовано навчальні курси для добровольців-пожежників. Навчання відбувалося у двох місцях: навчальному центрі «Стражак» у Тураві (Опольське воєводство) і навчально-рекреаційному центрі «Кіровий Гощінець» у Косцеліску (Малопольське воєводство).

«Дорога Агато, я вдячна вам за те, що ви не лише допомогли організувати ці навчання, але й особисто відвідували українських медиків під час стажування у Варшаві, мали теплі зустрічі й підтримували українських лікарів, які проходили й проходять стажування», – сказала Олена Зеленська.

Перші леді обговорили також подальшу співпрацю між країнами для порятунку життів. Зокрема, можливість навчання працівниць центрів екстреної медичної допомоги, працівників будинків дитини, пансіонатів для літніх людей або хоспісів, а також фахівців із сімейного виховання.

«Нині в Україні є потреба в навчанні тренерів для підготовки майбутніх прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, усиновлювачів і патронатних вихователів. Тому можливість навчання й обміну досвідом із Республікою Польща є для нас надзвичайно важливою. Ми знаємо, що в Польщі є національна рамкова навчальна програма для сімейних форм виховання, а також гарні практики муніципальних навчальних програм для кандидатів в опікуни», – зазначила Олена Зеленська.

Також перші леді обговорили результати третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся 6 вересня 2023 року в Києві.

«Особливо важливий результат нашої спільної роботи: під патронатом Саміту вперше відбувся сателітний саміт міністрів охорони здоров’я різних країн і започатковано унікальний проєкт: Міжнародне медичне партнерство, у межах якого укладено 25 меморандумів про співпрацю між медичними закладами України й інших країн. Це дасть змогу швидше та ефективніше рятувати людські життя, які в Україні щодня під особливою загрозою через російську агресію. Це слугуватиме підтримці й посиленню медичної системи України, яка вже другий рік відчуває величезне навантаження та зазнає випробування війною. Але ці меморандуми – річ двостороння. Ми прагнемо не лише брати, але й давати. Фахівці із закордонних клінік отримають можливість запозичити в українських колег досвід порятунку життя в екстремальних умовах. Усі учасники зможуть проводити спільні операції, дослідження та навчання», – зазначила Олена Зеленська.

Зокрема, меморандум про міжнародне медичне партнерство було укладено між Children Memorial Health Institute, Warsaw, Republic of Poland (Дитячий меморіальний інститут здоров’я, Варшава, Республіка Польща) і Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит» МОЗ України. Предметом меморандуму серед іншого є співпраця щодо впровадження в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» МОЗ України програми з трансплантації печінки та нирок у дітей на основі вимог Європейської референс-мережі ТransplantChild.

«Ми прагнемо врятувати кожне життя. Вдячні друзям, які допомагають робити це якнайкраще», – сказала Олена Зеленська.