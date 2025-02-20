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Олена Зеленська провела відеозустріч із дружиною Федерального президента Австрії 

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Олена Зеленська провела відеозустріч із дружиною Федерального президента Австрії 

Перша леді України Олена Зеленська провела відеозустріч із дружиною Федерального президента Республіки Австрія Доріс Шмідауер.

Олена Зеленська подякувала Австрії за підтримку України та відзначила особисту залученість першої леді країни в гуманітарні проєкти з допомоги українцям. 

«Ніколи не думала, що нині, через три роки тяжкого спротиву, нам усім доведеться переживати такий самий складний період, як і на початку агресії. Так само, як і тоді, демократичні цінності й звичайні людські цінності, такі як емпатія, справедливість, опинилися під загрозою. Але водночас я бачу, як більшість міжнародної і, що важливо, європейської спільноти, як і раніше, зберігає ці принципи й підтримує Україну та її оборону», – сказала вона.

 Зокрема, дружини президентів обговорили співпрацю в межах Саміту перших леді та джентльменів. 

«Я бачу великий потенціал у розширенні таких ініціатив та зміцненні співпраці між першими леді на глобальному рівні», – зазначила Олена Зеленська. 

Дружина Президента України акцентувала, що м’яка сила перших леді та джентльменів дає реальні результати.

«Один зі способів збільшення цієї сили – особистий розвиток, вдосконалення практичних і комунікативних навичок. Багато членів нашої спільноти висловили зацікавленість у безперервному навчанні. Під час нашої розмови в грудні ми почули про великий інтерес до активного навчання з питань м’якої сили, публічної дипломатії та гендерної рівності», – розповіла перша леді України.

Олена Зеленська та Доріс Шмідауер обговорили можливість організації такого навчання для спільноти Саміту найближчим часом.

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