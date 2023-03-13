Олена Зеленська провела відеозустріч із першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою

Перша леді України Олена Зеленська провела розмову у відеоформаті з першою леді Республіки Польща Агатою Корнгаузер-Дудою. Дружина Глави Української держави подякувала за повсякчасну й активну допомогу Україні.

«Я вражена тим, як швидко ви реагуєте на запити української сторони й надаєте відповідну допомогу. Я з теплотою згадую нашу зустріч восени 2022 року у Варшаві та спільний сніданок, під час якого ми обговорили низку ініціатив. І от через шість місяців вони реалізовані», – сказала перша леді України.

Олена Зеленська відзначила, зокрема, гуманітарну допомогу для 3 тис. дитячих будинків сімейного типу в Житомирській області, яку в січні 2023 року передав від імені Агати Корнгаузер-Дуди бригадний генерал Мірослав Вілік, заступник голови Бюро національної безпеки. Допомогу отримали три родини, які виховують загалом 31 дитину.

Дружина Президента України зазначила, що в Польщі відбулося навчання українських медиків: уже 4 групи українських фахівців (49 осіб) із Центру екстреної медичної допомоги Міністерства охорони здоровʼя України, а також з Івано-Франківського, Київського, Львівського, Одеського, Черкаського обласних центрів екстреної медичної допомоги взяли участь у спільному проекті HEMS (Helicopter emergency medical services). Вони відпрацьовували надання допомоги при раптовій зупинці серця на борту гвинтокрила та передачу пацієнта до машини швидкої допомоги; виліт до пацієнта з раптовою зупинкою кровообігу, опіками, травмами тощо, а також на місце ДТП; взаємодію з медиками в машині швидкої допомоги та пожежниками.

Упродовж десятиденного навчального курсу фахівці проходили теоретичну підготовку й здобували практичні навички роботи на гелікоптері ЕС 135. Українські медики працювали безпосередньо на гвинтокрилах у складі польських аеробригад. Остання група з 11 осіб проходитиме навчання наприкінці березня – на початку квітня.

Також відбулося стажування українських команд опікових центрів у Східнопольському центрі лікування опіків і реконструктивної хірургії. Його пройшли 39 медиків, серед яких лікарі-комбустіологи (опікові хірурги), лікарі-анестезіологи, фахівці фізичної та реабілітаційної медицини й фізіотерапевти, які працюють із пацієнтами з важкими опіковими травмами.

Підготовка українських лікарів у вказаній сфері вкрай необхідна, оскільки внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України є велика кількість постраждалих із вибуховими та опіковими травмами.

Українські медичні команди за час стажування опанували сучасні методи лікування критичних термічних ушкоджень, включно з елементами невідкладної допомоги, інфузійно-трансфузійної терапії, динамічного моніторингу стану пацієнта, профілактики та корекції ускладнень. Нині триває стажування останньої групи лікарів.

«Крім навчання, ця співпраця в аеромедичній евакуації, у лікуванні опікової травми важлива ще й тому, що польські та українські медики відпрацьовують спільний алгоритм дій. Україна впевнено рухається шляхом вступу до Євросоюзу. Відповідно, взаємодія служб екстреної медицини, створення єдиного медичного простору, зокрема в медичній евакуації хворих і поранених, є важливим кроком у євроінтеграції української медицини», – зазначила Олена Зеленська.

Дружина Президента України запропонувала першій леді Польщі реалізацію можливих спільних освітніх програм, зокрема:

1) Навчання українських психологів і психіатрів на базі клініки психіатрії, бойового стресу та психотравматології Військово-медичного інституту (Польща).

2) Навчання в галузі реабілітації поранених для українського медичного персоналу на базі реабілітаційної клініки Військово-медичного інституту.

«Для України також цікавий досвід Польщі в реалізації проекту «Безпечна школа», який сьогодні надзвичайно актуальний для української системи освіти. Зокрема, створення спеціально обладнаних інтерактивних класів у закладах середньої освіти за моделлю польських класів Ognik, де школярі вивчають правила пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту», – розповіла перша леді України.

Вона також відзначила важливість спільної ініціативи Польщі та Єврокомісії, оголошеної наприкінці лютого 2023 року. Вона стосується викрадених Росією українських дітей, їхньої депортації до РФ та примусового усиновлення там. Ініціатива передбачає спільні зусилля у зборі доказів з метою пошуку українських дітей, яких викрала Росія, та притягнення до відповідальності винних у цьому злочині. Вона реалізуватиметься під патронатом Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Прем’єр-міністра Республіки Польща Матеуша Моравецького за підтримки агентств ООН. Рішення про конкретні кроки щодо втілення цієї ініціативи має бути затверджене особисто Прем’єр-міністром Республіки Польща найближчим часом.

Олена Зеленська наголосила, що питання повернення українських дітей додому – одне з найважливіших для нашої держави.