Олена Зеленська провела зустріч із директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге

Перша леді Олена Зеленська зустрілася з директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктором Гансом Клюге та міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком. На зустрічі обговорили результати аудиту ресурсів системи надання послуг у сфері психічного здоров’я, проведеного в межах роботи над Всеукраїнською програмою ментального здоров’я.

Дружина Президента подякувала ВООЗ та особисто Гансу Клюге за безперервну й стабільну підтримку, яку організація надає Україні з початку повномасштабної війни, зокрема за допомогу у розробці Всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді торік.

«В особі ВООЗ ми знайшли надійного партнера, але водночас я думаю, що й Україна є надійним партнером для організації», – зазначила Олена Зеленська.

Вона розповіла директору Європейського регіонального бюро ВООЗ про результати аудиту ресурсів послуг у сфері психічного здоров’я, які надаються в Україні (досліджувалося, які потужності має кожне міністерство та як їх використовують, чого бракує). Аудит, проведений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), засвідчив, що система «бачить» менш як 10% від прогнозованих випадків розладів психічного здоров’я.

«Критичною проблемою системи, як виявилося під час аудиту, є надзвичайно низький рівень охоплення послугами. Змінювати це потрібно насамперед шляхом просвітницької роботи й навчання людини навичок самодопомоги, які мають стати частиною повсякденного життя кожного», – наголосила дружина Президента.

За її словами, саме на це спрямована комунікаційна кампанія щодо Всеукраїнської програми ментального здоров'я, презентована разом з аудитом ресурсів минулого тижня.

«Сподіваюся, що ВООЗ підсилюватиме нашу велику комунікаційну хвилю своїм голосом», – сказала Олена Зеленська.