Олена Зеленська провела зустріч із першим джентльменом Данії Бо Тенгбергом

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із Бо Тенгбергом, данським кінематографістом і сценаристом, чоловіком Прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, який прибув до Києва для участі в журі фестивалю Cinema for Victory. Зустріч відбулася в Києво-Печерській лаврі.

Олена Зеленська відзначила, що Бо Тенгберг є активним учасником глобальної платформи саміту перших леді та джентльменів, зокрема брав участь у третій зустрічі, яка відбулася 6 вересня 2023 року та була присвячена ментальному здоров’ю в Україні та світі.

«У спеціальному соціологічному дослідженні ми тоді з’ясували, що війна позначилася на ментальному здоров’ї жителів навіть віддалених від України країн. Бо Тенгберг, як і Шон Пенн, тоді був учасником дискусії, присвяченої впливу мистецтва на ментальне здоров’я. А головним результатом саміту стало укладення 25 медичних партнерств між українськими та світовими лікарнями. Зокрема, між данською провідною дитячою клінікою Мері Елізабет та Київською обласною дитячою лікарнею. Вони вже обмінюються досвідом і спільно допомагають пацієнтам», – нагадала дружина Президента.

Бо Тенгберг брав участь у виробництві 64 фільмів, вперше – у зйомках документальної стрічки «С.О.С.» (1992). Остання на сьогодні його робота – зйомка документального серіалу «Ви вмієте швидко думати?» (2021). Він також відомий за роботами «Чудовий Копенгаген» (2018), «Мандрівна команда» (2000) і «Злочин» (2007).

Cinema for Victory – перший національний щорічний фестиваль фільмів в Україні, заснований під егідою Держкіно у 2024 році. Мета кінофестивалю – популяризація документального кіно, створеного під час російсько-української війни.

До складу журі, крім Бо Тенгберга, увійшли, зокрема, такі відомі режисери, як Шон Пенн та Абель Феррара.

«Згідно з назвою фестивалю, митці досліджуватимуть, як на перемогу можуть вплинути документальні фільми – потужні правдиві свідчення. Один із таких фільмів – «20 днів у Маріуполі», – як відомо, номінований на премію «Оскар» і вже отримав премію BAFTA. Дуже важливо, щоб таких стрічок було більше і їх бачили скрізь у світі, дізнаючись правду про Україну та наш спротив агресору», – наголосила Олена Зеленська.