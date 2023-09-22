У Вашингтоні перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із першою леді США Джилл Байден. Дружина Президента України подякувала Джилл Байден за підтримку нашої країни та її громадян.

«Наші зустрічі мають велике символічне значення. Це символ того, що наші держави й народи стоять пліч-о-пліч у боротьбі з російською агресією, свідчення, що США – поруч із нами в цей важкий час. Дозвольте від себе особисто й від усього українського народу щиро подякувати вам і пану Президенту Байдену, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну підтримку», – сказала Олена Зеленська.

Вона розповіла про третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбувся в Україні 6 вересня та зібрав 27 подружжів лідерів держав з усього світу. Темою заходу стало ментальне здоров’я та, зокрема, вплив війни на нього. Сполучені Штати на Саміті представляв державний секретар Ентоні Блінкен. Перша леді України відзначила роль Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у реалізації проєктів у сфері ментального здоров’я в Україні.

«Говорячи про Україну, учасники часто вживали слово resilience. Наше суспільство залишається психологічно стійким і здатним проходити через випробування та водночас жити повноцінним життям», – наголосила Олена Зеленська.