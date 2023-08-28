Олена Зеленська провела зустріч із регіональним директором ЮНІСЕФ Реджиною Де Домініцис

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з регіональним директором ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Реджиною Де Домініцис.

Вона також виконує функції представника ЮНІСЕФ при Організації Об'єднаних Націй у Женеві та спеціального координатора з питань біженців та мігрантів у Європі. За свою понад 25-річну кар'єру Реджина Де Домініцис обіймала низку керівних посад у Дитячому фонді ООН.

«Дякую за ваш візит до України. Кожен такий візит має велике значення для українців і є проявом підтримки та солідарності», – сказала дружина Президента.

Сторони обговорили стратегічні напрями співпраці між ЮНІСЕФ та Україною.

«У 2020 році ми розпочали один із найважливіших для нас проектів – реформу шкільного харчування. Ми хотіли навчити малечу свідомо обирати корисне, сформувати в них те, що дорослі називають здоровими харчовими звичками, через дітей достукатися до їхніх батьків і, зрештою, спонукати українців змінити своє ставлення до їжі. Ми мріяли про здорову націю», – розповіла Олена Зеленська.

Із перших днів роботи над цим масштабним проектом ЮНІСЕФ став надійним партнером реформи. Експерти Дитячого фонду ООН були залучені до розробки дорожньої карти впровадження змін – Стратегії реформи шкільного харчування до 2027 року. Сьогодні вона перебуває на затвердженні в уряду.

Перша леді наголосила, що партнерство триває і під час російського вторгнення, через яке реформу довелося фактично перезапускати.

«Цього року до шкіл і дитячих садочків в Україні підуть мільйони дітей. Із них понад 1,5 мільйона – це учні молодших класів та пільгові категорії. Кожен і кожна з них має право на якісне та здорове харчування. Кожен і кожна має право на здорове майбутнє», – переконана Олена Зеленська.

Вона наголосила на великій потребі в допомозі від ЮНІСЕФ. Напрям, який передусім потребує фінансової підтримки, – це розбудова інфраструктури шкільних харчоблоків, зокрема спорудження таких підприємств, як фабрики-кухні, а також модернізація чи відновлення базових та опорних кухонь у навчальних закладах.

«Мільйони дітей потребують такого самого доступу до якісної та здорової їжі. Навіть під час війни. Особливо під час війни», – акцентувала дружина Президента.

Перша леді відзначила важливість співпраці з Дитячим фондом ООН і в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яка реалізується в Україні з її ініціативи.

«ЮНІСЕФ реалізує комплексну політику щодо охорони ментального здоров’я та включає цей компонент у всі свої проекти. Це резонує зі Всеукраїнською програмою ментального здоров’я, що створена та реалізується за моєю ініціативою. В основі програми – наскрізність послуги підтримки ментального здоров’я та її інтегрованість в усі точки контакту людини із системою протягом її життя», – зауважила вона.

Водночас Олена Зеленська відзначила неабияку вагу мультифункціональних центрів «Спільно», які створює ЮНІСЕФ по всій країні. Вперше на одному майданчику зібрано всі сервіси та проекти – від психологічної допомоги до онлайн-навчання та коворкінгу для дітей і дорослих.

Перша леді також обговорила з Реджиною Де Домініцис співпрацю з ЮНІСЕФ у сфері підтримки сімейних форм виховання. Днями в Україні було презентовано Координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми, який сприятиме реформі деінституціалізації.

Олена Зеленська наголосила на важливості взаємодії з Дитячим фондом ООН і у створенні в кожній громаді інтегрованих соціальних послуг для покращення системи догляду за дітьми та запобігання їх вилученню з біологічних родин.

«Наша співпраця триває. Щоб у маленьких українців було все те, про що йдеться у відомому девізі ЮНІСЕФ, який повністю поділяє Україна: «Надія, можливість, гідність – для кожної дитини», – резюмувала перша леді.

Зі свого боку Реджина Де Домініцис подякувала Олені Зеленській за адвокацію та відстоювання інтересів дітей на національній і міжнародній арені та висловила сподівання на те, що ці інтереси будуть у центрі програм відбудови України.