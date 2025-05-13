Олена Зеленська провела зустріч з Андреасом Шляйхером

У Києві перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Андреасом Шляйхером – директором з питань освіти та навичок в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), керівником програми міжнародного оцінювання учнів PISA.

Дружина Президента подякувала за участь у наглядовій раді «Індексу майбутнього» та його експертну підтримку. Це комплексне дослідження добробуту дітей в Україні, яке ініціювала Фундація Олени Зеленської.

Торік було проведено пілотне дослідження за дев’ятьма параметрами: освіта, здоров’я, безпека, матеріальне забезпечення, ментальне здоров’я, соціальні навички, ризикована поведінка, стосунки з родиною та друзями, система інституційного догляду.

«У результаті “Індекс майбутнього” в Україні становив 0,64 за шкалою від нуля до одного, де більше значення вказує на кращу ситуацію. Найслабшими ланками виявилися сфера освіти, здоров’я та інституційний догляд», – зазначила Олена Зеленська.

Експертиза, рекомендації та гіпотези Андреаса Шляйхера стали цінним орієнтиром у підготовці цьогорічного дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування та бачення розвитку підлітків в Україні». Під час особистої зустрічі в Києві команда Фундації подякувала Андреасу Шляйхеру за підтримку та поділилася першими напрацюваннями. Для нового дослідження було опитано понад 5 тис. підлітків і стільки ж батьків та опікунів.

«Скажу лише, що майже кожен п’ятий підліток в Україні ще не задумувався, ким хоче бути в майбутньому. Тобто саме час для того, щоб допомогти дітям спланувати їхнє завтра», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська також передала Андреасу Шляйхеру запрошення на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться восени в Києві та буде присвячений освіті.

«Не перестану вам дякувати за те, що стали учасником першого саміту у 2021 році. Тоді я тільки починала роботу над цією ініціативою. То був перший і поки єдиний саміт, який ми встигли провести в мирний час», – сказала дружина Президента України.