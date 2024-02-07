Олена Зеленська разом із данською делегацією відвідала дитячу лікарню на Київщині, яка уклала медичне партнерство з лікарнею в Копенгагені

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністеркою охорони здоров’я Данії Софі Леде та керівницею лікарні ім. Марії Єлизавети в Копенгагені (Данія) Мерете Ланге, які перебували з візитом у Києві, відвідала Київську обласну дитячу лікарню в Боярці.

Візит відбувся в межах міжнародного медичного партнерства, яке уклали очільники МОЗ України та 14 країн на полях третього Саміту перших леді та джентльменів 6 вересня 2023 року.

Медичне партнерство, що його запропонувала Україна, передбачає безпосередню співпрацю між українськими й закордонними медзакладами. Вже є 29 меморандумів, які поєднали співпрацею 21 український та 26 іноземних закладів із 15 країн.

Одне з партнерств укладене між Київською обласною дитячою лікарнею у м. Боярці та лікарнею ім. Марії Єлизавети в Копенгагені. У цій найбільшій лікарні в країні отримують допомогу не лише діти й підлітки, а й вагітні жінки та родини, що забезпечує безперервний процес спостереження та можливість раннього виявлення багатьох проблем і захворювань.

«Менш ніж пів року тому я мала змогу відвідати Копенгаген, саме тоді я побувала в цій лікарні. Вона вражає своїми найпередовішими підходами, де в центрі всього стоїть дитина, її потреби та інтереси. Під час візиту розповідала данським колегам про ініціативу Міжнародного медичного партнерства, яку ми започаткували спільно з Міністерством охорони здоров’я, та, зокрема, запропонувала розглянути як партнера Київську обласну дитячу лікарню в місті Боярці. Особливо щаслива бачити співпрацю наших країн у дії», – розповіла Олена Зеленська.

Київська обласна лікарня обслуговує близько 400 тис. дитячого населення Київської області, інших регіонів України, зокрема тимчасово переміщених осіб, у середньому проліковуючи до 10 тис. Дітей за рік, має вищу акредитаційну категорію та сертифікована за ISO, може працювати в автономному режимі, обладнана власною свердловиною з резервуаром води, потужними дизельними генераторами, кисневою станцією, котельнею на твердому паливі.

Перша леді акцентувала, що Київській обласній лікарні також є чим поділитися з колегами.

На базі лікарні діє «Школа супергероїв» – державний проєкт під патронатом дружини Президента, що забезпечує надання послуг у сфері освіти дітям від 3 до 18 років, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я, з метою безперервності здобуття відповідної освіти. Наразі він діє в 11 медзакладах країни. Передбачено два класи: перший – для дітей 5–11 класів, другий – для учнів початкової школи з відокремленою рекреацією для дошкільнят.

Також на базі лікарні діє реабілітаційне відділення, яке надає реабілітаційну допомогу дітям до 18 років з обмеженнями повсякденного функціонування, дітям з інвалідністю високого обсягу. Відділення забезпечує послуги фізичної реабілітації (терапевтичні вправи, позиціонування, розробка суглобів, ЛФК, масаж), ерготерапії тощо.

Медзаклад має паліативне відділення. У його стаціонарі створено умови для лікування больового синдрому ненаркотичними та наркотичними препаратами, проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень, кисневої та респіраторної підтримки й надання комплексного супроводу пацієнтам зі складними невиліковними хворобами та їхнім родинам із залученням багатопрофільної команди медиків.

Гості відвідали «Школу супергероїв» та відділення лікарні, поспілкувалися з пацієнтами, їхніми рідними та медперсоналом.

«Людиноцентричний підхід до лікування – це коли водночас і ліки, і емоційна підтримка, почуття фізичного та ментального комфорту, турбота та небайдужість і поза медичними процедурами. Тобто дуже багато різних речей, які працюють на одну мету – одужання та якісне життя. Раді працювати над усім цим разом із медичними партнерами з Данії та всього світу», – наголосила Олена Зеленська.